Samanyolu Haber /Politika / Eski AKP'li vekil CHP'ye geçti /28 Temmuz 2021 21:56

Eski AKP'li vekil CHP'ye geçti

AKP’de 23. Dönem Hakkari Milletvekilliği yapan Rüstem Zeydan CHP'ye katıldı. Zeydan, 2019 yılında AKP'den ayrılma kararı almıştı.

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Eski AKP Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan, CHP'ye katıldı. Zeydan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti.

Hakkari’de daha önce AKP’nin destekçilerinden olan Zeydan ailesi CHP’ye katıldı. CHP’ye geçenler arasında eski AKP’li vekil Rüstem Zeydan da yer aldı.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gelen davet üzerine CHP’ye geçtiğini belirten Zeydan, “Genel Başkan Sn. Kemal Kılıçdaroğlu‘nun nazik davetleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi‘ne katıldım. Kamuoyuna sevgi dolu saygılarımla duyurulur” açıklamasında bulundu.



Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkez’de bir araya gelen Zeydan’a rozetini CHP lideri taktı.

RÜSTEM ZEYDAN KİMDİR?

Sağlık Bakanlığı'nda Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AKP’de 23. Dönem Hakkari Milletvekilliği yaptı. Zeydan, 2019 yılında partisinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı. Rüstem Zeydan aynı zamanda, eski AKP Hakkari milletvekili Mustafa Zeydan'ın oğlu, cezaevinde Selahattin Demirtaş ile birlikte tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın da ağabeyi.
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