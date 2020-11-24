Samanyolu Haber /Politika / Eski AKP'li vekil disiplin kuruluna sevk edildi /24 Kasım 2020 21:58

Eski AKP'li vekil disiplin kuruluna sevk edildi

AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ı, Disiplin Kurulu'na sevk ettiği belirtildi.

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AKP Merkez Yürütme Kurulu, 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ı, Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Edinilen bilgiye göre, AKP Merkez Yürütme Kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Oğlu Ali İhsan Arslan halen AKP'de milletvekili olan Mehmet İhsan Arslan, 17 Kasım'da BBC Türkçe'de yayınlanan söyleşisinde "Parlamenter sisteme geçişin çok uzak olmadığını düşünüyorum" demişti. Arslan aynı söyleşide, çözüm sürecinin AKP tarafından “Aman ha, bu bizi yakar” denilerek sonlandırıldığını da kaydetmişti. 
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