Eski AKP'li vekilden Erol Olçok’un öldürülmesiyle ilgili flaş açıklamalar

Otopsi raporunu incelediğini ve her iki ismi öldüren kurşunların da yukarıdan geldiğinin belirtildiğini anlatan Çömez, “Raporda, ‘Kurşunların geldiği mesafeyi tespit edebilmemiz için Erol Olçok’un elbiselerini incelememiz gerekiyor’ denilmiş. Ancak mahkemede bu konu gündeme bile gelmemiş. Nihal hanım da eşini öldüren kurşunların askerlerin olduğu taraftan gelmediğini söylüyor, görüntüleri incelemiş.” ifadelerini kullandı.







Eski AKP milletvekili Turhan Çömez’in, Halk TV’de 1 Eylül’de yayınlanan ‘Açıkça’ programında 15 Temmuz’a ilişkin çok önemli açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Program öncesinde Nihal Olçok’la görüştüğünü anlatan Çömez, “Nihal Olçok neden Sedat Peker’den yardım istedi?” sorusuna şöyle cevap verdi:





NİHAL OLÇOK: KAFAMDA ONLARCA SORU VAR

"Programdan önce Nihal hanımla konuştum. ‘Neden böyle bir şey yaptın, neden Sedat Peker’e müracaat ettin, devlet kurumları gereğini yapamadı mı’ dedim. ‘Yoruldum, tükendim, umudum kalmadı’ dedi. ‘Artık sisteme ve devlete inancım kalmadı. Çare arıyorum. Kafamda onlarca soru var ve bunlara cevap bulamıyorum’ dedi.





Ünsal Ban da Sedat Peker’e müracaat etmiş. Ünsal Ban neden devlet kurumlarından medet ummaz da Sedat Peker’den medet umar. Çünkü artık devlet kurumları çalışmıyor. Çünkü devlet artık yönetilmiyor, savruluyor.





Bu konuşmamız esnasında Nihal hanım çok hayret ettiğim, üzüldüğüm şeyler söyledi. O akşamı (15 Temmuz) anlattı bana.





EROL OLÇOK, KISIKLI’YA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKIYOR ANCAK…

“Erol bey çocuklarla beraber yemeğe gitmişti, darbe olayları basına yansıyınca çocuklarla beraber eve geldi ve büyük oğlumu alarak (Abdullah) çıktı. Kısıklı’ya gidiyordu. Fakat bir el onu Kısıklı’dan aldı, Boğaz Köprüsü’ne götürdü. Bana ‘Kısıklı’ya gideceğini söylemişti. Kafasında Boğaz Köprüsüne gitme fikri yoktu.”





EROL OLÇOK O GECE KİMLERLE KONUŞTU, BİLİNMİYOR

‘Peki bu şüpheleri ne uyandırıyor sende’ diye sordum. ‘HTS kayıtları’ dedi. Boğaz Köprüsü’ne yaptığı seyahat boyuncaki bütün konuşmaları Nihal hanım incelemiş. Çok kısa konuşmalar var. 3-4 saniyelik. Fakat iki çok özel konuşma var. 3,5-4 dakika civarında. ‘Ancak bu konuşmaların kimlerle yapıldığını öğrenemedim’ dedi. Mahkemede de öğrenemiyor. Devlet böylesine önemli bir konuda bu hanımefendinin kafasındaki sorulara cevap verebilmesi lazım.





Turhan Çömez’in anlattıkları ve otopsi raporuna dayanarak verdiği bilgiler, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip’in köprü ayaklarına yerleştirilen keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü iddialarını doğruluyor.





ATEŞ AÇAN ASKERLER DEĞİLDİ, KURŞUNLAR BAŞKA BİR YERDEN GELDİ

İkinci bir şey daha söyledi. ‘Videoları inceledim’ dedi. ‘Erol, Boğaz köprüsünde bariyerlerin olduğu yerde askerlerin olduğu tarafı gidiyor, öfkeli bir şekilde askerlerle konuşuyor. Ama hiç bir askerden kendisine silahlı bir müdahale, bir tavır yok ve Erol o konuşmanın üzerine kalkıp halkın arasına gidiyor. Ben mesafeye baktım, yani Boğaz Köprüsü’nün ayaklarıyla Erol’un vurulduğu yerdeki mesafeye baktım. Rahatlıkla Boğaz Köprüsünün ayaklarından vurulabilecek bir mesafe. Bu ateş, bu çatışma orada bulunan askerlerden gelmedi, başka bir yerden geldi.’





ACİL DOKTORUNU CUMHURBAŞKANLIĞINDAN KİM ARADI, BİLİNMİYOR!

Nihal Olçok devam ediyor: “Rahmetli Erol ve Abdullah’ın acile götürüldüğü akşam kamera görüntülerini izledim. Maalesef Abdullah’ın hastane kurallarına uymayacak şekilde yattığını gördüm. Doktorla görüştüm. Doktor bana, ‘Daha Erol ve Abdullah acile gelmeden önce beni cumhurbaşkanlığından aradılar ve ‘Bu iki kişi çok önemli, bunların hayatlarını kurtarmak için elinden geleni yap.’ dediler.’ dedi. O gece Cumhurbaşkanlığı mı var? Başbakanın MİT müsteşarına ulaşamadığı, Cumhurbaşkanlığının tamamen fonksiyonunu kaybettiği, kaos ortamında kim doktoru aradı?





Nihal hanım bu doktorun mahkemeye çıkarılmasını istiyor. Ancak çıkartılmıyor.





TURHAN ÇÖMEZ: KURŞUNLARIN YUKARIDAN GELDİĞİ AÇIKÇA BELLİ

Turhan Çömez anlatıyor: “Ve sonra ben otopsi raporunu aldım. Hekim olarak söylüyorum; rahmetli Erol, tek kurşunla şehit edilmiş. Abdullah iki kurşunla şehit edilmiş. Ve kurşunların yurakıdan geldiği açıkça belli. Yani Nihal hanımın keskin nişancı iddiası gerçekçi.





EROL OLÇOK’UN GİYSİLERİ MAHKEMEYE NEDEN GETİRİLMEDİ?

Sonra adli tıp raporunu satır satır okudum. Ne diyor biliyor musunuz adli tıp raporunda; Silahın atış mesafesinin ne olduğunun anlaşılması için bize Erol Olçok’un elbiselerinin getirilmesi ve onun üzerinde araştırma yapmamız lazım ki yakın atış mı uzak atış mı bilelim.





Döndüm Nihal hanıma, ‘bundan haberiniz var mı’ dedim. ‘Hayır, o konuda uzman olmadığım için gözümden kaçmış’ dedi. Rahmetli Erol’un elbiseleri istendi mi dedim, hayır dedi. Mahkemede bu konu gündeme geldi mi, hayır."