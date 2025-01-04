Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP'li vekilden İmralı çıkışı: İhtiyaç yok /04 Ocak 2025 14:49

Eski AKP'li vekilden İmralı çıkışı: İhtiyaç yok

Tayyar, "Türkiye, öncelikli olarak demokrasi açığını kapatmalı, temel hak ve özgürlük alanlarını genişletmeli, toplumun her kesimini kuşatmalı, adalet duygusunu güçlendirmeli, ekonomiyi düzeltip yoluna devam etmeli." düşüncesini dile getirdi.

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Sözcü'den Deniz Işık Balkan'ın haberine göre eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesi ve partilerle yapılan ziyaretlere ilişkin süreci eleştirdi. Tayyar, "Uygun görürseniz adı da Ankara Kriterleri olur, biter. Bunun için İmralı’ya da Kandil’e de ihtiyaç yoktur." açıklamasını yaptı.

Tayyar, "Hükümetin terörle mücadeledeki başarısı, yadsınamaz. Bu başarı, kamuoyu yoklamalarına da yansıyor. Sorunlara dair anketlerde terör eskiden ilk sırayı alırken, şimdi ilk 10’a giremiyor." dedi.

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

-İmralı odaklı yeni arayışlara toplumun ilgisizliği, güven sorununun yanısıra biraz da öncelik listesinden kaynaklanıyor. Kanaatimce… Türkiye, öncelikli olarak demokrasi açığını kapatmalı, temel hak ve özgürlük alanlarını genişletmeli, toplumun her kesimini kuşatmalı, adalet duygusunu güçlendirmeli, ekonomiyi düzeltip yoluna devam etmeli. Uygun görürseniz adı da Ankara Kriterleri olur, biter. Bunun için İmralı’ya da Kandil’e de ihtiyaç yoktur.
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