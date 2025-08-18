Eski AKP'li vekilden, partisine zehir zemberek sözler!

Eski AKP Milletvekili, Karar yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında, bir zamanlar "Erdemliler Hareketi" olarak yola çıkan partinin bugün, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun transferiyle yaşanacak coşkuya ihtiyaç duyar hale geldiğini belirtti.





Ocaktan, AKP'nin hukuku, adaleti ve liyakati rafa kaldırarak milletle olan bağlarını kopardığını, bu nedenle de kuruluş yıl dönümünde belediye başkanlarını etik olmayan yollarla transfer etme ya da hapse atma gibi yöntemlerle mutlu olmaya çalıştığını savundu.





Ocaktan, "AK Parti, geçmişte eleştirdiği tüm ilkesizlikleri bugün adeta bir fazilet örneği gibi hayata geçiriyor" dedi.





"AK PARTİ, CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINI HAPSE ATARAK MUTLU OLMAYA ÇALIŞIYOR!"

Ocaktan şöyle yazdı:





"AK Parti 14 Ağustos'ta 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bu kutlamanın siyaseten en dikkat çekici tarafı, 'Erdemliler Hareketi' olarak yola çıkan bir partinin, CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun transferiyle yaşanacak coşkuya muhtaç hale gelmesidir.





Lafı hiç dolandırmadan söyleyelim. Hukuku, adaleti, liyakati rafa kaldıran AK Parti iktidarı, milletle olan gönül bağlarını kopardığı için 24. kuruluş yıl dönümünde CHP'li belediye başkanlarını etik olmayan yollarla transfer ederek, belediye başkanlarını hapse atarak mutlu olmaya çalışıyor!..





Ama bilmeli ki bu 'mutluluk' bir yalancı bahar rüzgarından ibaret. Çünkü milletin taleplerine, beklentilerine cevap veren ve bu yüzden milletin teveccühüne mazhar olan o AK Parti'nin yerinde şimdi yeller esiyor artık…"





"AK PARTİ ADALET, ÖZGÜRLÜK VE KALKINMA İDEALLERİNDEN VAZGEÇMİŞ"

"Maalesef Türk siyaseti, çok partili hayata geçtiğimiz günden bu yana seçimlerde halkın iradesinden aldığı gücü, halkın rızası olmadan pazarlamaktan bir türlü kurtulamadı. Siyasi tarihimiz, millet iradesini satılığa çıkaran mebzul miktarda siyasetçi örnekleriyle doludur. Ama bu 'fırıldakçı' zihniyetin Türk siyasetinde hiçbir zaman geleceği olmamış ve bu siyasetçiler, tarihin tozlu arşivlerinde unutulup gitmişlerdir.





Kaderin cilvesine bakın ki 24 yıl önce 'Partimizin uygulayacağı ilkeli siyasetle hem ülkemizin köklü sorunlarına çözüm üretilecek, hem de halkın siyaset kurumuna karşı sarsılan güveni yeniden kazanılacaktır' diyerek yola çıkan AK Parti, geçmişte eleştirdiği tüm ilkesizlikleri bugün adeta bir fazilet örneği gibi hayata geçiriyor. Kuşkusuz AK Parti, sadece ilkeli siyasetten değil, önüne hedef olarak koyduğu hukuk, adalet, özgürlük ve kalkınma ideallerinden de vazgeçmiş bulunuyor."











