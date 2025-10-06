Eski AKP'li vekilden yüz kızartacak ifşa: Her şeyi açık açık anlattı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için, "Erdoğan kendine darbe yaptı" sözlerini ifade eden eski AKP Milletvekilİ Hüseyin Kocabıyık, dikkat çeken bir röportaj verdi.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı geçmişte Pınarhisar Cezaevi'nde ziyaret eden Kocabıyık, partiden atılma gerekçesini “Türk siyasetinin en komik gerekçesi” olarak tanımladı. Halktv'de yer alan habere göre Kocabıyık, “Demokrasiye ve hukuka aykırı davranmaktan” ihraç edildiğini belirterek şunları söyledi:





“Bir parti için; kuruluş beyannamesi, esasları, varlık nedeni, tüzüğü, programı esastır. Kriter bunlarsa AK Parti’de Erdoğan dahil herkes ihraç edilmeli, bir tek ben AK Partili olarak kalmalıyım.”





Cumhuriyet'ten İklim Öngel'e konuşan Kocabıyık, siyasetteki ahlaki yozlaşmaya da dikkat çekip “Ben nefes alıp verdikçe, tek başıma kalsam bile bu siyaset anlayışıyla mücadelemi yürüteceğim.” dedi.





Tutuklanmaktan çekinip çekinmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:





“Cezaevine girmek benim için hiçbir problem teşkil etmez. Cezaevi kötü bir yer değil, işkence etmiyorlar, devlet size bakıyor. Akıllı insan için cezaevi bir yenilenme ve güçlenme mekanı.”





Kocabıyık, siyasi gerekçelerle insanların haksız yere cezaevine atılmasının “korkunç” olduğunu söyledi.





"AK PARTİ'YE MUHALİF DEĞİLİM UYARIYORUM"

Partiye karşı bir düşmanlık beslemediğini vurgulayan Kocabıyık, “Ben AK Parti’ye muhalefet yapmak gibi bir niyetim de yok inanın. Ben uyarı görevimi yapıyorum.” dedi.





Kocabıyık, AKP’nin demokratik karakterini kaybettiğini ve bunun önüne geçmek için rekabete dayalı seçimlerin yeniden güvenilir hâle getirilmesi gerektiğini belirtti.





"BU İLK KEZ OLUYOR"

Gelecek seçimler hakkında kaygılı olduğunu da belirten Kocabıyık, “Yakın siyasi tarihimizde hiçbir zaman ‘Seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı’ tartışması olmadı. Bugün ilk kez bu oluyor.” dedi.





BÜYÜK İTİRAF GELDİ! HİÇ KİMSE BU KADAR AÇIK SÖYLEMEMİŞTİ

AKP’de hukuktan uzaklaşmayı eleştiren çok sayıda isim olduğunu ancak bu eleştirilerin yalnızca özel ortamlarda dile getirildiğini söyleyen Kocabıyık, bunun nedenini de şöyle açıkladı:





"AK Parti’de çok saygıdeğer, hukuktan uzaklaşmayı, yargının yozlaşmasını Türkiye için çok zararlı gören insanlar var. Fakat eleştirilerini kamuoyu veya partinin yetkili organları önünde değil de dar sohbetlerde dile getiriyorlar."





Kocabıyık, suskunluğun sebebinin de 'menfaat' olduğunu açıkladı. Kocabıyık, açıkça AKP'nin torpil yaptığını kabul etti:





"Bunu söylemek istemezdim ama maalesef sistem öyle kuruldu. Herkes bir şekilde devletle menfaat ilişkisine sokuldu. Yani kiminin karısı, kiminin kızı, kiminin oğlu, damadı, torunu... AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Nitekim bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar."





"EŞİMİ VALİ YAPMIŞLARDI"

Kendi eşinin de vali yapıldığını söyleyen Kocabıyık, o dönemde bakan arkadaşlarının kendisine “Seni nasıl ayağından çiviledik” dediğini aktardı.





"Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp “Seni nasıl ayağından çiviledik” diye espri yapmışlardı. Sistem bu. İtiraz edenin mutlaka kaybedeceği bir şey var. O nedenle susuyorlar, torununu işe koymuş, damadı ihale alıyor. Onların hayatlarını mı karartsın? Susuyor adam."





Uzun yıllar danışmanlık yaptığını belirten Kocabıyık, bugünkü Saray danışmanlarının eskiye kıyasla farklı bir rol oynadığını dile getirdi:





“Biz stratejik danışmanlık yapıyorduk ve üzerimize vazife olmayan işlere karışmıyorduk. Şimdi yeni bir danışman türü icat edildi. Sarayın fiyakasını, telefonunu, aracını kullanıyor, iyi maaş alıyor ve cumhurbaşkanını daha otokratik araçlar kullanma yönünde teşvik ediyorlar.”





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlar tarafından yönlendirildiği iddialarına da değinen Kocabıyık, bu yorumlara temkinli yaklaştı:





“Tayyip Erdoğan’ı yakından tanıyanlar bilir ki onun bunun yönlendirmesiyle kolayca istikamet değiştirecek biri değil. Kendi dünyası, mantığı belirleyicidir. Dolayısıyla son sözü hep Erdoğan söyler. Danışmanların söylendiği kadar etkisi yok.”