Samanyolu Haber /Dünya / Eski AKP'li vekile silahlı saldırı /11 Ekim 2020 15:32

Eski AKP'li vekile silahlı saldırı

Şırnak'ta 22'nci Dönem Mardin bağımsız milletvekili Süleyman Bölünmez'e, uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

SHABER3.COM

AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın babası ve 22'nci dönem Mardin bağımsız milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan kömür ocakları mevkiinde uzun namlulu silah ile yapılan saldırı sonucu kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölünmez, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölünmez tedavisinin ardından güvenlik önlemleri altında taburcu edilirken polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. 



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski AKP'li vekile silahlı saldırı Sonraki Haber >>

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:06:30