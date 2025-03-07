Eski AKP'li vekile trafikte saldırı! Geçen hafta da evinin önünde ateş açılmış





EVİNİN ÖNÜNDE DE ATEŞ AÇILMIŞ

Geçtiğimiz Cumartesi günü de evinin önünde iki el kurşun sıkıldığını açıklayan Bakır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Bakır, "Hakkımda silahlı yakın koruma kararı var. Ancak İçişleri Bakanlığı uygulamıyor. Biz kamuya mal olmuş insanlarız. Söyleyeceklerim bu kadar! Videoyu izleyin!" dedi.





Eski AKP Milletvekili ve Merkez Parti Genel Başkanı Pelin Gündeş Bakır, eşi ile birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gittikleri esnada trafikte saldırıya uğradığını açıkladı.Saldırı anının görüntülerini paylaşan Bakır, olay anını şöyle anlattı:"İstanbul’dan Ankara’ya otobanda giderken, Kaynaşlı’ya gelmeden, şahıs önce aracımızı trafikte taciz etti. Sonra eşim yol verince aracını bilerek büyük bir hızla önce sol yapıp ivme kazanıp tekrardan sağ yaparak üstümüze kırıp büyük bir kuvvetle bize çarptı."Daha sonraki paylaşımında şahsın yakalandığını bildiren Bakır, “Şahsın çok sayıda sabıkası çıktı” belirtti.