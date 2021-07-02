Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP'li vekilin oğlundan şok suçlama /02 Temmuz 2021 16:25

Eski AKP'li vekilin oğlundan şok suçlama

Eski AKP'li vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu’nun oğlu Muhammed Berat Yazıcıoğlu ve Ahmet Yazıcıoğlu, babalarının kendilerini ve annelerini tehdit ettiğini açıkladı.

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Eski AKP'li vekil İrfan Rıza Yazıcıoğlu’nun oğlu Muhammed Berat Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından "yardım edin" başlıklı bir paylaşım yaparak, babaları İrfan Rıza Yazıcıoğlu’nun kendilerini tehdit ettiğini söyledi.

"Bana, kardeşlerime ya da anneme bir şey olursa sebebi AKP milletvekili öz babam  İrfan Rıza Yazıcıoğlu ve onun ortağıdır. Aralarında kara ve kirli para trafiğini ve yargıda çevirdikleri işleri bildiğim içindir" diyen Muhammed Berat Yazıcıoğlu, soL'a ilettiği açıklamasında, "babasının iki metresi olduğunu, hakim ve savcılarla rüşvetle iş gördüğünü ve boşanma aşamasında olduğu annesini ve kendilerini tehdit ettiğini, tıp okuyan kardeşini de sokağa attığını" iddia etti.

Muhammed Berat Yazıcıoğlu, avukat olan kardeşi Ahmet Yazıcıoğlu'nun açıklamasını da sosyal medya üzerinden paylaşırken,  bu açıklamada da babanın tehditlerine işaret edildi.

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