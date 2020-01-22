Eski AKP'li isim yeni parti kurdu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 10 Temmuz 2019'da istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın yeni partiyi ilan edeceği tarih beklenirken daha önce AKP sıralarında bulunmuş bir isim de parti kurdu.





İşadamı Bedri Yalçın liderliğindeki Anadolu Birlik Partisi (ABP) İçişleri Bakanlığı'na 2 Ocak 2020 tarihinde yaptığı müracaatla resmen kurulmuş oldu.

ABP, Yargıtay’ın faaliyette bulunan siyasi partiler listesinde 82'nci parti olarak yer aldı.



Uzun yıllar dernekçilik faaliyetlerinde bulunan Bedri Yalçın, AKP’de siyaset yapmış ve daha önce AKP’den Kemer belediye başkan aday adayı olmuştu





"DERNEKLERİN ELİ KOLU BAĞLANINCA DERNEĞİ PARTİYE DÖNÜŞTÜRDÜK"







Yalçın, AKP’de uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Doğru Yol Partisi’nden (DYP) Antalya Kemer belediye başkan adayı olmuştu.





ABP'de teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yalçın, AKP iktidarının sivil toplum kuruluşlarının alanlarını daralttığı için Anadolu Birliği Derneği üzerinden yürüttüklerini çalışmaları parti çatısı altında devam ettirmeye karar verdiklerini söyledi.





Bedri Yalçın, ABP'nin kurucu başkanı oldu. İki elin birbirini tuttuğu ABP ambleminde "En büyük vaat icraattır" sözünü slogan olarak yer aldı.



YALÇIN: AKP’NİN POLİTİKASINI 2010 YILINDA TERK ETTİK





AKP’nin, Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap veremediğini ve insanları kutuplaştırıldığını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu: “Artık halk sağcı, solcu ve İslamcı diye üçe ayırdılar. Yanlış yaptıklarını söyledik, eleştirdik. Ekonomiden, siyasete ve dini tercihlere kadar birçok sorun var, fakat çözüm yok. Bu yüzden de AKP'nin politikasını 2010 yılından bu yana terk ettik.”





7 BÖLGEDE ‘BÖLGE BAŞKANLIKLARI’ KURULACAK





Yalçın, 7 bölgede ‘bölge başkanlıkları’ kuracaklarını dile getirerek, "Bölge başkanlıkları üzerinden il ve ilçe başkanlıkları belirlenecek. Kısa zamanda teşkilatlanmayı bitirip çalışmalara koyulacağız.” dedi.





AKP’den istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın da kuracağı yeni partiyi de şubat ayının başında ilan etmesi bekleniyor.





ERDOĞAN'DAN DAVUTOĞLU'NA İKİ DARBE





Babacan gibi AKP'den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu da 13 Aralık 2019'da Gelecek Partisi'ni kurdu. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, Davutoğlu'nun parti hamlesine iki hamle yaptı.





Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi, 2019 yılı aralık ayında Marmara Üniversitesi'ne devredildi.





Kurucuları arasında Davutoğlu'nun yanı sıra Murat Ülker, Mustafa Özel gibi isimlerin bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na da 21 Ocak 2020'de kayyım tayin edildi.