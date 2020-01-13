Eski AKP'lilerden itiraflar: İki pişmanlığım var

Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası çok kötü yönetim süreci yaşanıyor" derken, "Biz Ak Parti içinde görev yaptığımız süreçte birçok konuda uyarılarımızı yaptık. Oy verme sırasında kerhen oy verdik" ifadesini kullandı.







BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre Özdağ, AKP içinde görev yaptığı süre içinde yaşanan bazı konularla ilgili pişmanlıkları olduğunu dile getirirken başkanlık konusu ve çözüm sürecini de değerlendirdi.





Özdağ, “Birçok konuda yanlış gördüklerimizi dile getirdik. 2013'ten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen süre Ak Parti açısından kötü bir yönetim dönemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası çok kötü yönetim süreci yaşanıyor" diye konuştu.





Çözüm sürecinde kararın doğru ama uygulamaların yanlış olduğunu savunan Özdağ, "Bu konuda sıkça uyarılarda bulunduk. Keşke daha cesur olsaydık” diyor.





Gelecek Partisi'nin milletvekili transferine karşı olduğunu da dile getiren Selçuk Özdağ, sözlerine şöyle devam etti:





"Bizim partimize geçmek için bizlerle görüştüğü ve gelmeye hazır olan vekiller iddiası var. Biz başka partiden seçilen insanların istifa edip başka partiye geçmesini kabul etmiyoruz. Gerekirse bağımsız kalabilir. Bağımsızken destek verebilir. Ama o partinin oyu ile seçilen başka partiye geçmesin. Ama partimiz üzerine oynanan oyunlar devam ederse, Meral Akşener'e yapılan bize yapılmak istenirse o zaman 'men dakka dukka' deriz, 'çalmayın kapımızı çalarız kapınızı' deriz ve transferimizi de yaparız."