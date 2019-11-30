Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP'linin eşinden olay açıklamalar /30 Kasım 2019 17:32

Eski AKP'linin eşinden olay açıklamalar

AKP'nin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Küçükçamlıca'daki villasının çatısı, AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından 'kanuna aykırı' olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

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Kaçak olduğu için geçmişte tartışma konusu olan ve daha sonra yasal hâle getirilen Unakıtan Ailesi’ne ait villada dün yıkıma başlandığı belirtiliyor.

Sözcü'nün haberine göre yıkımın ardından Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan, Üsküdar Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Unakıtan, polis ve zabıta nezaretinde yapılan yıkım için “Burada 80 tane koruma beni tartakladı. Omuzlarımdan tutarak beni tartakladılar. Bu zulüm son bulmalı” diye isyan etti.

Unakıtan, şunları kaydetti:

"Dedik ki evi soyalım, çatıyı da yatık halden düz hale getirelim. Gelip bir ölçüm yapılmadı. Sabahın erken saatlerinde buraya 20-30 tane polis arabası, zabıta arabası yolu keserek buraya girdi. Eşim Kemal Unakıtan'ı Ankara'ya davet ettiler, ekonomiyi düzeltsin diye, gitti. İngiltere şilt verdi. ‘Faizleri düşürdnüz, bütçeyi Atatürk'ten sonra siz denk hale getirdiniz, enflasyonu indirdiniz’ diye. Doğu'da, Güneydoğu'da Köyişleri işe yaramıyor. Bütün her yere kuyu açtı, su götürdü. Böyle bir rahmetlinin eşi bu memlekete emanet. Buna ‘Ahde vefa' yok mu?”

Ekim 2016'da hayatını kaybeden eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Küçükçamlıca’da bahçe olarak aldığı 2 bin 210 metrekarelik araziye ilk villasını 7 Aralık 1983’te yapmıştı.

Yaklaşık 13 yıl sonra 1998’de ise ikinci villayı inşa etti.Ancak 1991’de arsanın da bulunduğu bölge doğal SİT alanı ilan edildiği için sonradan yapılan villa kaçak statüsüne girdi.

İlk villanın 1999 depreminde zarar görmesi, ikinci villanın da kaçak olması nedeniyle Unakıtan, 2005 yılında villalarını yıktı.Unakıtan’ın parseline 2006 yılında Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 3 No’lu Tabiat Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla üç villa yapılabilmesi yolunda izin çıktı.

Bunun üzerine Unakıtan, araziye aynı yıl üç villa yaptırdı. Aradan geçen 13 yılın sonunda dün Üsküdar Belediyesi yapı denetim ekipleri, yıkım için Unakıtanların kapısını çaldı.

Belediye ekipleri, villalardan birinin çatısını imara ve yapı ruhsatına aykırılık bulunduğu gerekçesiyle yıktı.

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