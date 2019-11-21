Samanyolu Haber /Dünya / Eski Alman Cumhurbaşkanı'nın oğlu intikam için öldürülmüş /21 Kasım 2019 12:38

Eski Alman Cumhurbaşkanı'nın oğlu intikam için öldürülmüş

Berlin’de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Almanya’nın eski cumhurbaşkanlarından Richard von Weizsäcker'in oğlu Fritz von Weizsäcker’in ‘intikam’ nedeniyle öldürüldüğü belirtildi.

SHABER3.COM

Alman basını, 59 yaşındaki Fritz von Weizsäcker’in, ailesinden intikam almak isteyen bir saldırgan tarafından öldürüldüğünü aktardı.

Saldırganın eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsäcker'i, o yıllarda yöneticisi olduğu Boehringer Ingelheim şirketinin Vietnam Savaşı’nda öldürücü zehirli kimyasallar kullanması nedeniyle suçladığı belirtildi. Aileden intikam almak isteyen saldırganın, eski Cumhurbaşkanı 2015 yılında hayatını kaybettiği için oğlunu hedef seçtiği kaydedildi.

Saldırgan, bir psikiyatri kliniğine yatırılırken cinayetle ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.

'Birleşmenin Cumhurbaşkanı'olarak anılıyordu

Richard von Weizsäcker, 1984-1994 yılları arasında Almanya'nın altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi onun cumhurbaşkanlığı sırasında gerçekleştiği için Von Weizsacker, ‘Birleşmenin Cumhurbaşkanı’ olarak da anılıyordu.

Ne olmuştu?

Ailenin dört çocuğundan biri olan Fritz ise; Freiburg, Boston ve Zürih'te görev yaptıktan sonra 2005 yılından bu yana Berlin Schlosspark Hastanesi'nde çalışıyordu.

Fritz von Weizsäcker, salı akşamı dahiliye bölümü başhekimi olarak görev yaptığı hastanede verdiği seminer sırasında bıçaklı bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.

Semineri takip eden bir polis memuru da olaya müdahale etmek isterken ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan polisin olay esnasında görevli olmadığı açıklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Mecliste gergin dakikalar

Mecliste gergin dakikalar

"Sen susarsan çocuklar hapiste büyür".

Tutsak bebekler için

Tutsak bebekler için

Saha bir anda karıştı, hakemleri polis kurtardı!

Saha bir anda karıştı, hakemleri polis kurtardı!

''Beni tutuklayan hakim daha sonra intihar teşebbüsünde bulundu''

''Beni tutuklayan hakim daha sonra intihar teşebbüsünde bulundu''

Kul Hakkıyla ilgili önemli uyarı!

Kul Hakkıyla ilgili önemli uyarı!

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

30 yıl sigara içmiş birinin akciğerleri!

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

Bahçeli 50 gün sonra Meclis'te: Oldukça zayıflamış

AKP'li iki isim kumarhanede!

AKP'li iki isim kumarhanede!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:09:01