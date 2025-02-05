Eski Almanya Başbakanı Schröder tükenmişlik tedavisi görüyor

Almanya'da 1998-2005 yılları arasında başbakanlık yapan 80 yaşındaki Gerhard Schröder'in avukatı, Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacının ciddi "tükenmişlik" şikayetiyle hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Avukat Hans-Peter Huber Salı günü Berlin'de AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında hazırlanan doktor raporuna atıfta bulunarak, Schröder'in derin bir yorgunluğun yanı sıra büyük bir enerji eksikliği ve konsantrasyon sorunları yaşadığı kaydetti.
DW'nin haberinde yer alan söz konusu tıbbi rapor, Rus devlet şirketi Gazprom tarafından Baltık Denizinde inşa edilen Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattıyla ilgili iddiaları inceleyen Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Parlamentosu Araştırma Komitesi için hazırlandı.
Ocak ayında komisyon tarafından tanık olarak çağrılan Schröder, hasta olduğunu belirterek katılamayacağını bildirmişti. Avukat Huber, 7 Mart'ta Komisyondan yeni bir çağrı aldıklarını ancak bu davete de Schröder'in sağlık sorunu nedeniyle katılmalarının "hiçbir koşulda" mümkün olmayacağını söyledi.
Başbakanlığı sırasında dönemin Türkiye Başbakanı şimdiki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişki içinde olan Schröder Rusya ile yakın kişisel bağları ile de biliniyor. Schröder Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın arkadaş olduğunu da dile getirmişti. Başbakanlık görevinin ardından Rus enerji şirketleri için çalışan Schröder Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı savaşından sonra da Rusya ile iş ilişkilerini sürdürmesi nedeniyle kendi partisi de dahil bir çok kesimden yoğun eleştirilere maruz kalıyor.
Araştırma komisyonu, Rus doğalgazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya nakletmek üzere tasarlanan ancak bir infilak sonucu tahrip olan ve kullanılmayan Kuzey Akım 2 boru hattının inşası ile ilgili iddiaları inceliyor. Komisyon, gizli anlaşmalar yoluyla boru hattı inşası ile ilgili eyalet hükümeti üzerindeki siyasi etki iddialarını araştırıyor. Bu bağlamda da Schöder'in tanıklığı isteniyor.