Samanyolu Haber /Gündem / Eski asker ve oğlundan polise çekiçli ve silahlı saldırı /23 Ekim 2024 12:46

Eski asker ve oğlundan polise çekiçli ve silahlı saldırı

Üsküdar'da emekli asker ve oğlu, tartışma yaşadığı polise çekiç ve silahla saldırmak istedi. Polis ise saldırganlara karşılık verdi, elinde silah bulunan emekli askerin oğlunu vurarak etkisiz hale getirdi. Emniyet'ten yapılan açıklamada, biri polis 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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Olay, Üsküdar Söğütlü Çayır Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arabasıyla seyir halinde olan ve emekli subay olduğu öğrenilen Y.T.O., denetim yapan polis tarafından durduruldu.

Bu nedenle aralarında çıkan tartışma sonrasında emekli subay Y.T.O., avukat oğlu K.O.'yu arayarak olay yerine gelmesini istedi. Olay yerine gelen avukat, babasını durduran polisle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle emekli subay Y.T.O, çekiçle polisin kafasına vurdu. Oğlu K.O. ise silahla ateş etti. Bunun üzerine görevli diğer polis memurunun da ateş açması sonucu Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 1'i polis 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
Emniyet'ten olay üzerine yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerinde, 23.10:2024 tarihinde Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi Söğütlü Çayır Caddesi'nde meydana gelen silahlı yaralama olayı ile ilgili olarak; olayda; 2 şüpheli şahıs tarafından olay yerinde görevli bir polis memuruna Y.T.O. isimli şüpheli tarafından çekiçle saldırıda bulunulmuştur. Polis memurunun saldırı sonucu kafasından yaralanması ve şüphelilerden K.O.’nun silah çıkarması ve araç kapısını açarak silahla ateş etmesi üzerine görevli diğer polis memuru tarafından saldırıyı men etmek için ateş açılmış, açılan ateş sonucunda Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralanmıştır.''
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