Samanyolu Haber /Gündem / Eski askeri öğrencilere nefret operasyonu: 13 gözaltı /11 Şubat 2025 12:02

Eski askeri öğrencilere nefret operasyonu: 13 gözaltı

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda Hizmet Hareketi ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 13 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye aleyhine verdiği hak ihlalleri kararına rağmen nefret operasyonlarını sürdüren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü ve sabit hatlardan ya da büfelerden kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları iddiasıyla Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 14 askeri öğrencinin gözaltına alınması için talimat verdi.

TR724'te yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Hatay, Bursa ve Kırıkkale’de bu sabah eş zamanlı ev baskınları düzenledi. 13 eski askeri öğrenci gözaltına alınırken adresinde bulunamayan 1 kişinin gözaltına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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