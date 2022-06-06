Eski askeri okul öğrencilerine ankesör gözaltısı

Ankesör gibi gerekçelerle gözaltılar devam ediyor. Hatay ve Kütahya’da 13 kişi hakkında ankesörden aranma iddiasıyla gözaltı kararı verildi.





Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları iddia edilen, eski askeri okul öğrencisi 8 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.





Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise ifadelerde adı geçen 2’si memur, 1’i öğretmen, 2’si özel sektör çalışanı toplam 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.