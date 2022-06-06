Samanyolu Haber /Gündem / Eski askeri okul öğrencilerine ankesör gözaltısı /06 Haziran 2022 12:09

Eski askeri okul öğrencilerine ankesör gözaltısı

Hatay ve Kütahya’da aralarında 8 eski askeri okul öğrencisinin de bulunduğu 13 kişi hakkında ankesörden aranma iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

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Ankesör gibi gerekçelerle gözaltılar devam ediyor. Hatay ve Kütahya’da 13 kişi hakkında ankesörden aranma iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları iddia edilen, eski askeri okul öğrencisi 8 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise ifadelerde adı geçen 2’si memur, 1’i öğretmen, 2’si özel sektör çalışanı toplam 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
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