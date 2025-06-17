Samanyolu Haber /Gündem / Eski askerler ve askeri öğrencilere nefret operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı /17 Haziran 2025 09:52

Eski askerler ve askeri öğrencilere nefret operasyonu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli iki ilde Hizmet Hareketi ile irtibatları oldukları iddiasıyla ihraç subay ve eski askeri öğrencilere düzenlenen nefret operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına rağmen hukuksuz operasyonları sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü ve sabit hatlardan ya da büfelerden kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu, Hizmet Hareketi ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu iddiasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen  2’si albay, 1’i binbaşı, 1’i astsubay ve 6’sı askeri öğrenci olmak 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

TR724'te yer alan habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde evleri basılan 7 kişi gözaltına alınırken adresinde bulunamayan 3 kişiyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
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