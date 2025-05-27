Samanyolu Haber /Gündem / Eski askerlere 'ankesör' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var /27 Mayıs 2025 09:28

Eski askerlere 'ankesör' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hukuksuz soruşturmalar kapsamında çok sayıda eski asker gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen hukuksuz soruşturmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ilişikleri daha önce kesilmiş askerlere operasyon düzenlendi.   

Gözaltına alınan kişilerin Hizmet Hareketi ile 'iltisak ve irtibatları' olduğu ileri sürülürken, Ankara genelinde büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlardan aranmış olmaları suç gerekçesi olarak gösterildi. 

Bu kapsamda, TSK ile daha önce ilişikleri kesilmiş olan 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski askerlere 'ankesör' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:54:28