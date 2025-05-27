Eski askerlere 'ankesör' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen hukuksuz soruşturmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ilişikleri daha önce kesilmiş askerlere operasyon düzenlendi.





Gözaltına alınan kişilerin Hizmet Hareketi ile 'iltisak ve irtibatları' olduğu ileri sürülürken, Ankara genelinde büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlardan aranmış olmaları suç gerekçesi olarak gösterildi.





Bu kapsamda, TSK ile daha önce ilişikleri kesilmiş olan 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.