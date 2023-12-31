Samanyolu Haber /Gündem / Eski Atatürkçü AKP'li Cevizoğlu'ndan hızlı dönüş: Atatürk tişörtü için milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı? /31 Aralık 2023 19:03

Eski Atatürkçü AKP'li Cevizoğlu'ndan hızlı dönüş: Atatürk tişörtü için milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı?

AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Süper Kupa krizine ilişkin olarak, "Atatürk tişörtünü Türkiye'de giysene arkadaş. Atatürk tişörtü giyeceğim diye milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı" dedi.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa, Suudi Arabistan’ın takımların Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak istemesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetinin bulunduğu tişörtleri giymek istemesi taleplerini kabul etmemesi nedeniyle ertelendi.

Takımlar maçı oynamadan Türkiye’ye geri döndü. Gündemden düşmeyen bu olayı, son yıllarda giderek iktidarla yakınlaşan çizgisini, AKP’den milletvekili seçilerek tamamlayan Hulki Cevizoğlu yorumladı. 

“SEÇİME GİDERKEN NEDEN KUTUPLAŞTIRMAK İSTİYORSUNUZ?”
AKP'li Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında şunları söyledi: 

"Diplomatik skandala niye dönüştürüyorsunuz? Seçime giderken Türkiye’yi Atatürk üzerinden neden kutuplaştırmak istiyorsunuz? Atatürk tişörtünü Türkiye'de giysene arkadaş. Suudi Arabistan’da, Belçika’da, Avrupa’da, kutuplarda Atatürk tişörtü giyeceğim diye milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı? Türkiye’de giysene Atatürk tişörtünü." 

Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanmamasını eleştiren Cevizoğlu, "100. yılında Süper Kupa finalini niye Samsun'da, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da oynamıyorsun? Parası 100 milyon dolar, 60 milyon ya da 100 milyon TL her neyse... Niye orada oynuyorsun bunu, kim karar verdi? 100. yıl Türkiye'nin 100. yılı değil mi, Cumhuriyet'i Suudi Arabistan'da mı kurduk biz? Niye Türkiye'de 100. yıl maçını oynamıyorsun? Bu nasıl bir rezalettir" dedi. 

“İKİ KULÜBÜN BAŞKANI İSTİFA ETSİN, GİTSİN”
Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçlayan Cevizoğlu, "Diplomatik ilişkilerimizi maç yüzünden, niye bu hale getiriyorsunuz, kim getiriyor? Kulüplerin iki başkanı mı hesap vermeli, federasyon mu hesap vermeli, kim ise hesap vermeli. İki tane büyük kulübün başkanı bu kadar büyük camiaya sahip insan yönetemiyor mu, istifa etsinler gitsinler. Sizin futbolunuz siyasi krize neden yol açıyor?" ifadelerini kullandı. 

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