Samanyolu Haber /Gündem / Eski Avcılar Belediye Başkanı rüşvet operasyonunda gözaltına alındı /01 Nisan 2022 09:29

Eski Avcılar Belediye Başkanı rüşvet operasyonunda gözaltına alındı

Avcılar Belediyesinde, ihaleye fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da olduğu öğrenildi.

6 KİŞİ TUTUKLU

Hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişinin ise Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda gözaltına alındığı ve cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi.

GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

CHP'den Gömeç Belediye Meclisi Üyesi de olan Pişgin hakkında 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Pişgin'in, İçişleri Bakanlığınca Başkan Yardımcılığı ve Meclis Üyeliği görevlerinden geçici olarak uzaklaştırıldığı öğrenildi.
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