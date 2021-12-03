Samanyolu Haber /Politika / Eski Bakan Akşit öldü /03 Aralık 2021 11:12

Eski Bakan Akşit öldü

AK Partili eski bakan Güldal Akşit tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti danışmanı Güldal Akşit, 61 yaşında öldü.

İçişleri Bakanı Soylu konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal Akşit, 1960'ta Malatya'da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı.

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin kurucu üyesidir.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan Akşit;

9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı'na seçildi.

12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yaptı.

Türkiye’de Kadın Hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulundu.

Ayrıca STK’larla Devlet arasındaki ilişkilerin gelişimine ve güçlendirilmesine destek oldu.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürümekte olan Güldal Akşit;

08 Temmuz 2011-14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yaptı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etti.
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