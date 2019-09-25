Eski Bakan: Babacan, İmamoğlu'nu başkan yapar

"Eğer Babacan yüzde 10 oy alırsa ve biz de yüzde 35 oy alırsak Ekrem İmamoğlu başkan olur."





Laura Pitel imzalı haberde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) bazı yetkililer de isim vermeden görüşlerini paylaştı.





Habere göre hala AKP üyesi olduğu belirtilen eski bir bakanın, "Parti içindeki denge denetleme mekanizması kayboldu, artık sadece tek adam var." dediği iddia edildi.







'PARTİDEN AYRILAN KIDEMLİ FİGÜRLER'





“Türkiye: Eski dostlar Recep Tayyip Erdoğan’ın saltanatını tehdit ediyor” başlığıyla yazılan haberde AKP’den bazı üst düzey yetkililerin görüşlerine yer verildi.





Sözcü'nün aktardığı habere göre, “Hem parti içindeki hem de partiden ayrılan kıdemli figürler Erdoğan’ın muhaliflere karşı baskıcı tavrından, sert milliyetçi retoriğinden, ekonomiyi yönetememesinden ve kendisini değiştirmesini isteyenleri dinlememesinden rahatsız.” ifadesi kullanıldı.





"KIDEMLİ" İSİM: BİZ ONUN MESAJI ALACAĞINI SANDIK AMA HEP BAHANELERİ VAR





Haberde, AKP’den ayrılan ve kıdemli bir yetkili olduğu belirtilen ismin, “Biz onun mesajı alacağını sandık ama her zaman bahaneler vardı. ‘Eğer bu şeyi şimdi yapmazsak gelecekte pişmanlık duyarız’ gibi ifadeler kullanılıyordu.” dediği yazıldı.





HÂLÂ AKP ÜYESİ OLAN ESKİ BAKAN: İMAMOĞLU BAŞKAN OLUR





Bir dönem bakanlık da yapan ve halen AKP üyesi olan bir yetkilinin ise "Parti içindeki denge ve denetleme mekanizması kayboldu. Artık sadece tek bir adam var.” ifadesini kullandığı öne sürüldü.





Haberde yerel seçimde yaşanan mağlubiyetin ardından şikâyetçilerin harekete geçtiği kaydedilirken, partiden ayrılanların başkanlık yarışında bir çatı adayı destekleme ihtimalleri üzerinde duruldu.





FT'nin haberinde, “Bütün bu sorulara rağmen Erdoğan’ın destekçileri isyancıları bir tehdit olarak görüyor. AKP’li bir yetkili, ‘Eğer Babacan yüzde 10 oy alırsa ve biz de yüzde 35 oy alırsak, İmamoğlu başkan olur. Parti içinde söylenenlerin bunu bırakmaları gerek'” denildi.





"HEPSİ BİZİMLE HEMFİKİR, FAKAT BİRÇOĞU KORKUYOR"





Haberde, yakın zamanda partiden ihraç edilen AKP’nin eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin sözlerine de yer veriliyor.





FT, “Yeni partiler, insanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirirken iki kez düşündüğü bir siyasi atmosferde mücadele etmek zorunda.” yorumu yapılırken Temurci’nin, “AKP’li isimlerle tek tek konuştuğumuzda hepsi bizimle hemfikir, fakat birçoğu korkuyor.” sözlerine yer verildi.