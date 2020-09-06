Eski Bakan Bayraktar'dan merak uyandıran paylaşım

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.





AKP’li Erdoğan Bayraktar “Üretim boyutu olmayan, sorumluluktan kaçan, abara dubara ile ve şebeklik yaparak yer tutanların sonunun iyi olduğu hiç görülmemiştir. İşte, gerçek zavallılar bunlardır” mesajını yayımladı.





İşte o mesaj:













Erdoğan Bayraktar’ın “Ne demek istedi” sorusunu akıllara getiren bu paylaşımı, AKP içerisindeki tartışmalara bir gönderme olarak yorumlandı.





Bayraktar daha önceki paylaşımıyla da gündem olmuştu. Paylaşımında “Meyva ağacının dibinden çıkan yabani fidanlar aşı tutmadı. Budanan ana ağaç dal verip çiçek açabilirse, meyva verecek!” ifadelerini kullanan eski bakanın kimlere gönderme yaptığı merak konusu olmuştu.