Samanyolu Haber /Gündem / Eski Bakan Bekir Aksoy, hayatını kaybetti /10 Mayıs 2024 11:27

Eski Bakan Bekir Aksoy, hayatını kaybetti

Eski devlet bakanlarından Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Eski Devlet Bakanlarından Bekir Aksoy hayatını kaybetti.

54. Hükümette Devlet Bakanlığı yapan, 20 ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem Ankara Milletvekili olan Aksoy için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Aksoy'un naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

BEKİR AKSOY KİMDİR?

Çorum'da 1950 yılında doğan Aksoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun oldu.

Kaymakamlık yapan Aksoy, İçişleri Bakanlığında Personel Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Daha sonra Afyonkarahisar, Sivas ve Adana Valisi olarak atanan Aksoy, İçişleri Müsteşarı olarak görev yaptı.

20 ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem'de Ankara Milletvekili seçilen Aksoy, 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde de bulunan Aksoy, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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