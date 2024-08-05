Samanyolu Haber /Gündem / Eski Bakan Çelik: 'AKP, MHP'nin esiri olmuş durumda, yakışmıyor' /05 Ağustos 2024 18:42

Eski Bakan Çelik: 'AKP, MHP'nin esiri olmuş durumda, yakışmıyor'

AKP kurucularından Hüseyin Çelik, AKP'nin Cumhur İttifakı ortağı MHP ile olan ilişkisini eleştirdi. Çelik, "AKP, MHP'nin esiri olmuş durumda" dedi.

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AKP kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, partisinin MHP ortaklığına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "AKP'nin kendisini böylesine küçük bir partiye mahkum etmesi AKP'ye yakışmıyor" dedi.

KRT'de konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Ben başından beri AKP'nin MHP ile olan ittifakına karşı olan birisiyim ve bunu vahim buluyorum. AKP, MHP'nin esiri olmuş durumda şu anda. Bunu kesinlikle tasvip etmiyorum ve her vesile hem dost meclisinde, hem de muhataplarımla konuştuğum zaman bunu çok açık söylüyorum. MHP, koalisyonun küçük ortağı falan değil. MHP, koalisyonun büyük ortağıdır aslında. Yani, çünkü MHP'nin istemediği bir şey olmuyor. AKP'nin kendisini böyle bir küçük partiye mahkum etmesi, açıkçası AKP'ye yakışmıyor."

KÜRTÇE TEPKİSİ

Çelik, Mardin ve Batman belediyelerinin yaya geçitleride yazdırdığı Kürtçe 'Önce yaya' sözlerinin silinmesine de tepki gösterdi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu da MHP ortaklığının bir sonucudur. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına! Osmanlı devleti dağıldı. Türklere ihanet etmeyen tek Müslüman kavim Kürtlerdir. Kürtler 1. Dünya Savaşı boyunca Türklerle beraber oldular. İstiklal savaşında da birlikteydiler.

Şeyh Sait hadisesi bahane edildi, fırsata dönüştürüldü ve Kürtler yok sayıldı. PKK’yı ayrı bir şey olarak değerlendiriyorum ben. Ben hayatım boyunca PKK’ya, faaliyetlerine iğnenin ucu kadar sempati duymadığım gibi hep nefret ettim. Ama eğer siz bütün Kürtleri PKK’lı görür ve öyle değerlendirirseniz, tarihin en büyük hatasını yaparsınız."
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