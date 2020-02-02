Samanyolu Haber /Politika / Eski bakan da yeni parti kuruyor /02 Şubat 2020 00:13

Eski bakan da yeni parti kuruyor

Ahmet Davutoğul ve Ali Babacan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa edip ayrı ayrı parti kurmak için kolları sıvaması siyaset kulisleri hareketlendirdi. Şubat sonunda yeni bir parti daha kurulacak. Partinin öncülüğünü 19'uncu, 20'nci, ve 21'inci Dönem İzmir Milletvekili es Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu üstlendi.

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15 Aralık 2019'da Sakarya’da toplanan ve kendilerine "Çoban Ateşi Hareketi" ismini veren grup şubat ayının sonunda parti kuracak. 

Yeni kurulacak partinin öncülüğünü 19'uncu, 20'nci, ve 21'inci Dönem İzmir Milletvekili es Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu üstlendi. 

ÇOBAN ATEŞİ HAREKETİ ŞUBAT SONUNDA PARTİLEŞİYOR

Çoban Ateşi Hareketi’nin ne zaman partileşeceği üzerine konuşan Serdaroğlu, "Şubat sonuna yetiştireceğiz. Program çalışmasını bitirdik, yazım safhasında. Tüzük hazır. Şubat sonundan evvel kurucular kurulunu toplantıya çağıracağız. En son bu değişiklikleri onlarla paylaşacağız, onaylarını alıp gün belirleyeceğiz. Şubat’ın 28’i, 29’u.” dedi.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN İKİ DÖNEM KURALI

"Her şeye üye karar verecek. Tüm seçimler ve adaylar, üye katılımıyla belirlenecek." diyen Rıfat Serdaroğlu, "Genel başkanlık için iki dönem koyuyoruz. Milletvekilliği için de iki dönem süre koyuyoruz." dedi.

Rıfat Serdaroğlu, "İleride seçimlere katıldığında bu parti en fazla yüzde 15-20 civarında tecrübeli siyasetçilerden oluşacak, diğerleri kadınlarımız ve gençler." ifadelerini kullandı.

"BAŞKANLIK SİSTEMİNİ REDDEDİYORUZ"

Tarafsız Haber Ajansı'na mülakat veren Serdaroğlu şunları kaydetti: "Başkanlık sistemini reddediyoruz. Parlamenter sisteme dönüş, onun hazırlıkları da tamam onun için alt yapısını hazırladık. Türkiye’nin değişik bir partisini kuruyoruz biz."
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