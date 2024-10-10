Samanyolu Haber /Politika / Eski Bakan’dan yeni parti girişimine dolaylı cevap /10 Ekim 2024 23:57

Eski Bakan’dan yeni parti girişimine dolaylı cevap

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in yeni parti kuracağı duyurulmuştu. Çelik o iddialara sosyal medya hesabından dolaylı olarak yanıt verdi.

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Gerçek Gündem muhabiri Ünsal Ergel, bugün yayınladığı haberinde eski bakan ve AKP milletvekili Hüseyin Çelik'in parti kurmak için kolları sıvadığını duyurmuştu. Yeni partinin '2002 ruhu' taşıyacağı ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de destek vereceği belirtilmişti. Çelik, bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

'GÖRÜŞMELER YAPTIĞIMIZ DOĞRUDUR...'

Çelik yaptığı paylaşımda siyasi değerlendirme ve görüşmeler yaptıklarının doğru olduğunu ancak siyasi parti kurmanın 'farklı bir şey' olduğunu belirtti.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"Bugün,bir kısım medyada bir ‘merkez partisi’ kurma çabasında olduğumuz iddia edilmiştir. Zaman zaman bazı arkadaşlarımızla siyasi değerlendirme ve görüşmeler yaptığımız doğrudur. Siyasetle ilgilenmek her yurttaşın hakkı ve görevidir. Ancak siyasi parti kurmak farklı bir şeydir."


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