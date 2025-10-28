Samanyolu Haber /Gündem / Eski Bakan Günay: Bu öğretmen hangi suçu işlemiş ki bebeğini hapiste büyütüyor? /28 Ekim 2025 17:05

Eski Bakan Günay: Bu öğretmen hangi suçu işlemiş ki bebeğini hapiste büyütüyor?

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, KHK’lı biyoloji öğretmeni Şeyma Aslan’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 26 Eylül’de tutuklanan KHK’lı biyoloji öğretmeni Şeyma Aslan’ın durumuna X hesabından tepki gösterdi.

‘O YÜZDEN NE EKONOMİ DÜZELİYOR NE SİYASET’

Adaletin olmadığı bir ülkede ne ekonominin ne de siyasetin düzelmeyeceğini belirten Günay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu öğretmen yasada yazılı hangi suçu işlemiş ki, bebeğini cezaevinde büyütüyor? Yasaların suç saymadığı eylemlerden dolayı masum insanların cezaevinde olduğu yerde adalet olmaz. Adaletin olmadığı yerde de bereket olmaz. O yüzden ne ekonomi düzeliyor ne de siyaset!”

NE OLMUŞTU?

Antalya’da Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan KHK’lı biyoloji öğretmeni Şeyma Aslan, 26 Eylül sabahı Edirne’nin İpsala ilçesinde tutuklandı.

Aslan’ın, tutuklanmasının ardından Edirne L Tipi Cezaevine gönderildiği ve dosyasının halen Yargıtay’da inceleme aşamasında olduğu öğrenildi.

10 yaşında bir oğlu ve 12 aylık bir kızı bulunan Aslan’a; Antalya’da KHK ile kapatılan Yağmur Koleji’nde öğretmenlik yapmak, arkadaşlarıyla umreye gitmek, aynı otelde kalmak ve ByLock kullanmak gerekçesiyle hapis cezası verildiği bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Bakan Günay: Bu öğretmen hangi suçu işlemiş ki... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:51:28