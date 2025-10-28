Eski Bakan Günay: Bu öğretmen hangi suçu işlemiş ki bebeğini hapiste büyütüyor?





‘O YÜZDEN NE EKONOMİ DÜZELİYOR NE SİYASET’





NE OLMUŞTU?

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 26 Eylül’de tutuklanan KHK’lı biyoloji öğretmeni Şeyma Aslan’ın durumuna X hesabından tepki gösterdi.Adaletin olmadığı bir ülkede ne ekonominin ne de siyasetin düzelmeyeceğini belirten Günay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Bu öğretmen yasada yazılı hangi suçu işlemiş ki, bebeğini cezaevinde büyütüyor? Yasaların suç saymadığı eylemlerden dolayı masum insanların cezaevinde olduğu yerde adalet olmaz. Adaletin olmadığı yerde de bereket olmaz. O yüzden ne ekonomi düzeliyor ne de siyaset!”Antalya’da Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan KHK’lı biyoloji öğretmeni Şeyma Aslan, 26 Eylül sabahı Edirne’nin İpsala ilçesinde tutuklandı.Aslan’ın, tutuklanmasının ardından Edirne L Tipi Cezaevine gönderildiği ve dosyasının halen Yargıtay’da inceleme aşamasında olduğu öğrenildi.10 yaşında bir oğlu ve 12 aylık bir kızı bulunan Aslan’a; Antalya’da KHK ile kapatılan Yağmur Koleji’nde öğretmenlik yapmak, arkadaşlarıyla umreye gitmek, aynı otelde kalmak ve ByLock kullanmak gerekçesiyle hapis cezası verildiği bildirildi.