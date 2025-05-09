Samanyolu Haber /Gündem / Eski Bakan Fahrettin Koca hakkında skandal iddia: 6 yılda nasıl sektörün kralı oldu? /09 Mayıs 2025 10:57

Eski Bakan Fahrettin Koca hakkında skandal iddia: 6 yılda nasıl sektörün kralı oldu?

Fahrettin Koca'nın bakanlık yaptığı dönem, sahibi olduğu Medipol Grubu'nun aldığı teşvikler ortaya çıktı. CHP'li Emir, "12 hastanenin tümü teşvikli ve kamu arazileri üzerine yapıldı. Milletin arsası, kamunun arazisiyle Bakanın özel üniversitesini büyüttüler, yazıklar olsun” diye tepki gösterdi.

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AKP ile zenginleşenler uzun süre ülke gündeminde yer almış ve özellikle muhalefetin tepkisini çekmişlerdi.

İktidarın çevresini zenginleştirdiği, Eski Bakan Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Grubu'ın yaptığı hastanelerle bir kez daha ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesinde 6 yıla yakın Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Fahrettin Koca'nın, kurucusu olduğu Medipol Grubu'un 12 yılda 12 hastane yaptığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir “Bal tutan parmağını yalar, 12 hastanenin tümü teşvikli ve kamu arazileri üzerine yapıldı. Suyun başında kendisi var. Milletin arsası, kamunun arazisiyle Bakanın özel üniversitesini büyüttüler, yazıklar olsun” diye tepki gösterdi.

Emir, Fahrettin Koca'ya tanınan kolaylıklara dair şunları söyledi:

“Fahrettin Koca… 12 yılda 12 hastane yapmış, hepsi teşvikli ve kamu arazisi. Gar binası, Tekel binası tahsis edildi. Vatandaşın ‘ortaokul yapın’ diye hibe ettiği arsaya çökmüşler, otopark yapıyorlar. Hepsinde imar işini bir yerinden uydurmuşlar. Koca’nın Sağlık Bakanı olduğu dönemde Medipol Hastanesi’ne 2023’ten bu yana 5,9 milyon lira destek sağlandı. Hastanelere gümrük vergisi muafiyeti, yüzde 50 vergi indirimi ve KDV istisnası da sağlandı.”

Beykoz’daki Göksu Mesire Alanı’nında AKP’li üyelerin oylarıyla Medipol Üniversitesi’ni kuran TESA Vakfı için ‘eğitim tesisi’ alanına dönüştürüldüğünü anımsatan Emir Ankara TCDD Garındaki 17 dönümlük arsanın, özel üniversite alanına dönüştürüldüğünü söyledi.

Emir şunları aktardı:

“Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen bu alandaki imar planları iptal edildi. AOÇ’ye ait olmasına rağmen 555 bin metrekarelik bir başka arazi de Medipol’e tahsis edildi.”
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