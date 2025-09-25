Eski Bakan Günay, KHK buluşmasına katıldı: Umudunuzu yitirmeyin

Ankara’da düzenlenen programa, eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, DEM Partisi Milletvekili İbrahim Akın, eski milletvekili Abdulbaki Erdoğmuş ve Muharrem Bilgiç katıldı.



“SİZE BU HAKSIZLIKLARI REVA GÖRENLER BİR GÜN UTANACAK”



Toplantıda konuşan eski Bakan Ertuğrul Günay, KHK’lılara şu mesajı verdi:



“Metanetinizi yitirmeyin. Sağlığınızı yitirmeyin. Hele umudunuzu hiç yitirmeyin. Bunlar geride kalacak. Bize bu haksızlıkları reva görenler utanacak, yere bakacak. Biz de bu dönemin haklı ve mağdur insanları olarak başımız dik gezeceğiz. Bunca insanın hakkında soruşturma açıldı. Bir tane yolsuzluk yok içinde. Bir tane hırsızlık yok, bir tane bıçak yok. E bu insanlardan ne istiyorsunuz Allah aşkına. 12 Eylül öncesi günler çok kötü günlerdi. Bundan kötüsü olmaz sanıyorduk. Olabiliyormuş. Ama o günler geride kaldı. Bu da geride kalacak. Ve bugün bu haksızlıkları yapanlar utanacaklar.”



“İLERİDE BUNU GÖĞSÜNDE MADALYA GİBİ TAŞIYACAKSIN”



Günay, 12 Eylül dönemine de atıfta bulunarak, o yıllarda yaşadığı mağduriyetleri hatırlattı:



“12 Eylül sonrasında insanların birbirine telefon etmekten, hatır sormaktan çekindiği günlerdi, -şimdi de var öyle günler- ıssız bir ofisimiz vardı, bir arkadaşımla birlikte kullanıyorduk. Babamın kuşağından bir ziyaretçim geldi. Ben o zaman CHP’liydim, o Adalet Partisi’nin önemli eski belediye başkanlarından biriydi. Ordu’nun Ünye’de bir kasabasında. Beni ziyaret gelmesine çok sevindim. Dedi ki, ‘Evladım hiç üzülme sıkılma, yeter ki hakkında bir yolsuzluk, bir hırsızlık, bir haksızlık ileri sürmesinler. Siyasi fikirlerinden ötürü insanların içeri girmesi çıkması siyasette, bizim gibi ülkelerde doğaldır. İleride bunu göğsünde madalya gibi taşıyacaksın. Hiç unutmuyorum. Tarih dönüyor.



“BEN DE BİR YIL HAPİS YATTIM, BABAMIN CENAZESİNE GİDEMEDİM”



Bakın ben şunu gördüm. 12 Eylül’nde söylemediğim sözlerin bedeli için bir sene kaybettim hayatımda. O bir senede babam öldü. Babamın cenazesine gidemedim. Onun acısı bambaşka. O zaman beni içeride tutan ve babamın cenazesine götürmeyen kişiyi, yıllar geçti, o 2010’daki beğenmedikleri Anayasa değişikliği var ya, orada 12 Eylül yasaklarının kalkması maddesinde hükümet sözcüsü olabildim. O maddeleri kaldırdım. O adamı da sanık sandalyesinde öbür dünyaya gönderdim. Allah bunu bana gösterdi. O yüzden inancınızı yitirmeyin. O hak bir gün teslim olur.”



“ALLAH’A DEĞİL İSYANIMIZ, O’NUN ADINA YANLIŞ YAPANLARA”



Konuşmasında, yaşanan haksızlıklara rağmen dayanışma ve sabır çağrısı yapan Günay, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:



“Burada itikadı, ibadeti yerinde insanlar var. Ben mütedeyyin bir insan değilim. Var olan bazı güzel alışkanlıklarımı da bu dönemde bıraktım. Allah affetsin. Allah’a değil itirazımız. Allah’a değil isyanımız. Onun adına yanlış yapanlara… O sıkıntılı günlerde bir şeyi aklımdan çıkarmadım. Zaman şahit. İnsan zaten yok olup gidecek. Kim kalacak? İnananlar, inandıkları gibi dosdoğru iş yapanlar, doğruyu öğütleyenler ve sabredenler… İşin özeti bu. Buna tutunacağız. İleride inşallah güzel günler göreceğiz ve sevinçli sofralarda buluşacağız.”