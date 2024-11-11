Eski Bakan Günay'dan Melek İpek'in tutuklanmasına sessiz kalanlara tepki!

Türkiye genelinde onlarca okul yaptıran ve muhtaç çocuklara destek olan hayırsever Melek İpek hakkında Yargıtay’ın hapis cezasını onarken suç uydurduğu ortaya çıkarken eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İpek’in cezaevine gönderilmesine sessiz kalanlara tepki gösterdi.





TR724'ün haberine göre iş insanı Akın İpek’in annesi 78 yaşındaki Melek İpek’in cezasıyla ilgili Yargıtay’ın onama kararında skandal ifadeler yer aldığı ortaya çıkmıştı. Akın İpek’in sosyal medya hesabından paylaştığı onama kararına göre Yargıtay, resmen suç uydurmuş ve olmayan ‘suçları’ sanki varmış gibi kabul etmiş. Örneğin Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin onama kararında, “Yurt dışına sermaye kaçırmak amacıyla da örtülü kazanç transferlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.” deniliyor. Halbu ki MASAK’ın resmi raporunda, “Transfer işlemlerinde takip edilemeyen, yasal olmayan veya şüpheli bir hesap hareketi tespit edilmemiştir.” ifadeleri kullanılıyor.





Hukuksuz yargılamalar sonucunda AKP yargısının verdiği hapis cezasının onanması üzerine Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’ne gönderilen 78 yaşındaki hayırsever Melek İpek’in geçmişte elini öpüp hürmet gösteren kişilerin sessiz kalmasını Ertuğrul Günay sosyal medyadan eleştirdi.





Günay X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanıldı:





İnsan, dün hürmet ettiği, hatta elini öptüğü kişilerin mağdur edilmesine -masum olduklarını da bilerek- neden, nasıl sesiz kalır; bu suskunluk neyin bedelidir?





Allah korusun! “Size, ana babanıza zararı dokunsa bile, doğruyu söyleyin..” (4/135)



