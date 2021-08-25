Eski Bakan istemeden AKP yönetimini eleştirdi

Kaya’nın paylaşımı barınaklarda bakımsızlıktan ölen hayvanlarla alakalıydı. Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı: “Hayvanları bu koşullara mahkum eden İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gayrı insani yönetim anlayışı için hayvan severlerimiz neden yeterince seslerini yükseltmiyor.”





Kaya’nın paylaşımının bir süre sonra silindiği fark edildi.2018 tarihli görüntülerin Tepeören Hayvan Bakımevi’nde çekildiği belirtiliyor.





Geçen hafta bakımevi yakınına kazılan çukurlara onlarca kedi ve köpeğin cesedinin atıldığı yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.







