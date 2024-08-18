Samanyolu Haber /Dünya / Eski Bakan Kalaycı hakkında rüşvet iddiası /18 Ağustos 2024 23:58

Eski Bakan Kalaycı hakkında rüşvet iddiası

Eski Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı hakkında, bakanlığı döneminde rüşvet aldığı şüphesiyle iddianame hazırlandığı açıklandı.

SHABER3.COM

Eski Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı hakkında, rüşvet şüphesiyle iddianame hazırlandığı açıklandı. Berlin Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada Kalaycı'nın 2019 yılındaki düğününü planlayan ve organize eden reklam şirketine ücret ödemediği, ancak Kalaycı'nın yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'ndan düğününü organize eden ajansa, "kârlı bir ihale" verildiği belirtildi. Ajans sahibi hakkında da rüşvet vermek iddiasıyla iddianame hazırlandığı duyuruldu.

Berlin Savcılığı'nın iddiasına göre, eski Bakan Kalaycı, düğünü için 11 bin 240 euro değerinde hizmet aldı ancak bu hizmet için bir fatura talep etmedi. İddiaya göre Kalaycı bunun yerine ajans sahibinin beklentisi doğrultusunda nüfuzunu kullanarak söz konusu ajansa bir ihale verilmesini sağladı.

Söz konusu ihale ile reklam şirketi, Berlin Sağlık Bakanlığı'nın bakıcılık meslek eğitimi projesine genç insanları teşvik etmek için yürütülen kampanyayı üstlendi. Bu işle ajans 267 bin 830 euro değerinde bir kamu ihalesini almış oldu. Ajans sahibinin bu işlemle 9 bin 450 euro, ajansın ise 7 bin 420 euro kâr elde ettiği iddia ediliyor.  

Savcılık, hazırladığı iddianamede, ajansın ücret talep etmeden yaptığı hizmete (düğün) karşılık, Kalaycı'nın yönetimindeki Bakanlığın kararının (ihale) ajans lehinde olmasına tesir ettiğini ve danışıklı iş yapıldığını savundu.

Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) politikacı Dilek Kalaycı, 2011-2016 yılları arasında Berlin eyalet hükümetinde Çalışma Bakanı, akabinde de 2021'e kadar Sağlık Bakanıolarak görev yaptı.
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