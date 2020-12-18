Eski bakan Korona'dan hayatını kaybetti

42'nci Hükûmet’te Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yapan Tuncay Mataracı bir süredir yeni tip Koronavirüs tedavisi görüyordu.





85 yaşında hayatını kaybeden Mataracı, Çaykur Rizespor Kulübü'nde başkanlık görevini de üstlenmişti.





TUNCAY MATARACI KİMDİR?





1935 yılında dünyaya gelen Mataracı, 1977 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde Rize Adalet Partisi (AP) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçildi. "Güneş Motel Olayı" diye bilinen görüşmelerden sonra Adalet Partisi’nden ayrılarak Bülent Ecevit ile bakanlık karşılığı hükûmet kuran 11 milletvekilinden biri oldu.





Ecevit başkanlığında kurulan 42'nci Hükûmet’te Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. Rüşvet almak iddiasıyla Milli Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından 23 Nisan 1981 tarihinde Yüce Divan’a sevk edilen Mataracı ve beraberindekilerin davası 16 Mart 1982’de sonuçlandı.





Çoğunluğunu "rüşvet almak" suçunun teşkil ettiği 25 ayrı suç iddiasından yargılanan Mataracı, 43 yıl ağır hapis ve 787 milyon 386 lira para cezasına çarptırıldı. Ancak Mataracı’ya verilen hapis cezası Türk Ceza Kanunu'nun 77'nci maddesi gereğince 36 yıla indirildi.





Böylece Yüce Divan’ın kuruluşundan o tarihe kadarki en ağır cezaya çarptırdığı bakanlardan biri oldu.