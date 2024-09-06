Eski Bakan Nebati’nin kış sezonu el yakıyor

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre ‘epistemolojik kopuş, heterodoks yaklaşım’ gibi kelimeleri hayatımıza sokan AKP’li eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, giyim markasında kış sezonunu açtı. AKP Mersin Milletvekili Nebati’nin aile firması, çocuklar için kışlık giysileri satışa çıkardı. Ancak dönemin enflasyonu düşürmekle görevli bakanının “Nebbati Giyim ve B&G Store” markasının fiyatları el yakıyor. Mağazada bir çocuğun kışlık giyim masrafı asgari ücreti aşıyor. Erkek çocuk montu 5 bin 999, bot 3 bin 999, pantolon 2 bin 599, gömlek 1.799 lira oldu. Yeni sezonda çocuk çorabı 179, iç çamaşırı 379, askı 479, atkı ve bereler de 599 liradan satılıyor. ‘Nebbati’ markası ile bir çocuğu giydirmenin maliyeti 20 bin lirayı buluyor. Markanın internet sitesindeki en ucuz mont 3 bin 499 liradan, tişört 699, sweatshirt 1.199, eşofman altı 1.299, eşofman üstü 1.299, gömlek 1.799, çocuk pantolonu 1.999, ceket 2 bin 799 ve ayakkabı ise 3 bin 299 TL’den satışa sunuldu.



9 BİN LİRALIK TAKIM



Sitede eşofman üstü 1.799 TL, eşofman altı 1.499 TL; spor ayakkabı ise 3 bin 599 TL’den satışa sunuluyor. Bu fiyatlarla Nebati’nin aile şirketinden yapılan bir çocuğun spor kıyafeti alışverişinin maliyeti 6 bin 897 TL oldu. ‘Nebbati’ koleksiyonundaki en pahalı ürün erkek çocuk desenli takım seti ise 8 bin 999 TL’den satılıyor. Set içinde mont, kışlık pantolon ve askı var. Bu takıma ek sweatshirte 1.599, ayakkabıya ise 3 bin 299 TL fiyat konuldu.



Smokin gündem olmuştu



Nureddin Nebati’nin aile şirketindeki fiyatlar geçen yıl da gündem olmuştu. ‘Nebbati’ markası ile bir çocuğu giydirmenin maliyeti bu yıl 20 bin lirayı bulurken 2023’te bir çocuk smokin takımı ayakkabı dahil, 10 bin 403 lira 90 kuruşa satılıyordu. Nebati’nin göreve başladığı 2021’de 13 lira civarında olan dolar kuru, 4 Haziran 2023’te görevini Mehmet Şimşek’e devrederken 21 lirayı aşmıştı. 18 lira civarındaki Euro kuru 22 lirayı aşmıştı.