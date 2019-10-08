Eski bakan Nihat Ergün, AKP'den istifa etti

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Kocaeli kurucu il başkanı, üç dönem milletvekilliği ve iki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüten Nihat Ergün, AKP'den istifa etti.





Ergün açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "13 Eylül 2019 tarihinde saat 06:15 itibarıyla e-devlet üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden ayrılmış bulunuyorum. Aile ve arkadaş çevremle yaptığım kapsamlı istişareler sonucunda bu kararı aldım. Şimdiye kadar Ak Parti’de birlikte siyaset yaptığımız, ülkemiz ve milletimiz için güzel hizmetler üretme çabası içinde olduğumuz bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."





Kulislerde Nihat Ergün'ün yeni parti çalışmaları yürüten Ali Babacan'ın ekibinde olduğu iddia ediliyor.