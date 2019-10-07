Nihat Ergün ile ilgili flaş Babacan iddiası

Eski sanayi bakanı Nihat Ergün’ün Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa ettiği iddia edildi. Ergün’ün Ali Babacan’ın öncülüğündeki yeni partiye katılacağı belirtiliyor.





Babacan’ın önderliğinde kurulacak yeni partinin Kocaeli’nde teşkilatlanma safhasında Nihat Ergün’ün yer alacağı ifade ediliyor.





AKP'nin eski il başkanı Mehmet İşpirlioğlu’nun da Ergün ile birlikte hareket ettiği iddialar arasında yer alıyor.





NİHAT ERGÜN KİMDİR?





14 Eylül 1962’de İzmit’te doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi.





Derince belediye başkanlığına seçilerek bu görevi yürüttü. 22'nci Dönem Kocaeli Milletvekili. 60'ncı Hükümet’te Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevine atandı.





25 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini halefi Fikri Işık’a devretti.