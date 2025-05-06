Samanyolu Haber /Gündem / Eski Bakan Nureddin Nebati'nin mağazaları bir bir kepenk indiriyor /06 Mayıs 2025 09:43

Eski Bakan Nureddin Nebati'nin mağazaları bir bir kepenk indiriyor

Hazine ve Maliye eski bakanı Nureddin Nebati de bozulan ekonomiden payını düşeni aldı. Bakan olduğu dönemde 13 yeni şube açan Nebati, 2023 yılından bu yana 11 mağazasını kapattı.

SHABER3.COM

Türkiye'de son yıllarda etkili olan ekonomik krizin en önemli isimlerinden birisi olan Hazine ve Maliye eski bakanı Nureddin Nebati, bakan olduğu dönemde, ‘Gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır’, ‘Neoklasik ekonomi modelinden epistomolojik bir kopuş’, ‘Şimdi uyuyun, 6 ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz’ sözleri ile sık sık gündem olmuştu.

ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYOR
Sözcü'de yer alan habere göre Maliye'de yapılan kan değişiminde koltuğunu Mehmet Şimşek'e devrederken 'oh' çeken Nebati zor zamanlar geçiriyor. Bakanlığı döneminde 13 yeni şube açan Nebati, 2023 yılından beri 11 mağazasını kapatmak zorunda kaldı.

2025 YILINDA 3 ŞUBESİ DAHA KAPANDI
Nebati'nin şirketi 2023 yılından bu yana sadece 2 şube açtı ve 2025 yılında bir tane bile şube açılmadı. B&G Store Mağazacılık Anonim Şirketi 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 11 şubesini kapatmak zorunda kaldı. Küçülmeye giden B&G Store, 2023 ve 2024 yıllarında 4’er şubesini kapattı.

2025 yılının Nisan ayına kadar ise İstanbul’da önce Eyüp şubesini sonra İstiklal Caddesi şubesi ve 30 Nisan 2025’te de Laleli şubesi kapatıldı. Nebati’nin son dönemdeki kapanan mağazaları şu şekilde oldu: 3 Eylül 2024’te İstanbul Havalimanı Terminal Şubesi, 3 Ekim 2024 Ataköy şubesi, 4 Ekim 2024 Meydan AVM şubesi, 11 Aralık 2024 İstanbul Havalimanı İç Hatlar şubesi, 14 Ocak 2025 Eyüp şubesi, 15 Ocak 2025 İstiklal caddesi şubesi, 30 Nisan 2025 Laleli şubesi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Bakan Nureddin Nebati'nin mağazaları bir bir kepenk... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:30:02