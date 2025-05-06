Eski Bakan Nureddin Nebati'nin mağazaları bir bir kepenk indiriyor

Türkiye'de son yıllarda etkili olan ekonomik krizin en önemli isimlerinden birisi olan Hazine ve Maliye eski bakanı Nureddin Nebati, bakan olduğu dönemde, ‘Gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır’, ‘Neoklasik ekonomi modelinden epistomolojik bir kopuş’, ‘Şimdi uyuyun, 6 ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz’ sözleri ile sık sık gündem olmuştu.





ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre Maliye'de yapılan kan değişiminde koltuğunu Mehmet Şimşek'e devrederken 'oh' çeken Nebati zor zamanlar geçiriyor. Bakanlığı döneminde 13 yeni şube açan Nebati, 2023 yılından beri 11 mağazasını kapatmak zorunda kaldı.





2025 YILINDA 3 ŞUBESİ DAHA KAPANDI

Nebati'nin şirketi 2023 yılından bu yana sadece 2 şube açtı ve 2025 yılında bir tane bile şube açılmadı. B&G Store Mağazacılık Anonim Şirketi 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 11 şubesini kapatmak zorunda kaldı. Küçülmeye giden B&G Store, 2023 ve 2024 yıllarında 4’er şubesini kapattı.





2025 yılının Nisan ayına kadar ise İstanbul’da önce Eyüp şubesini sonra İstiklal Caddesi şubesi ve 30 Nisan 2025’te de Laleli şubesi kapatıldı. Nebati’nin son dönemdeki kapanan mağazaları şu şekilde oldu: 3 Eylül 2024’te İstanbul Havalimanı Terminal Şubesi, 3 Ekim 2024 Ataköy şubesi, 4 Ekim 2024 Meydan AVM şubesi, 11 Aralık 2024 İstanbul Havalimanı İç Hatlar şubesi, 14 Ocak 2025 Eyüp şubesi, 15 Ocak 2025 İstiklal caddesi şubesi, 30 Nisan 2025 Laleli şubesi.



