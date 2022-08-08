Samanyolu Haber /Dünya / Ukraynalı eski bakana 'vatana ihanet' suçlaması /08 Ağustos 2022 23:03

Ukraynalı eski bakana 'vatana ihanet' suçlaması

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürerken, Ukrayna eski Savunma Bakanı Mihail Yezhel'in Kharkiv anlaşmaları nedeniyle vatana ihanetle suçlandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar altıncı ayında da sürerken, Ukrayna eski Savunma Bakanı Mihail Yezhel'in Kharkiv anlaşmaları nedeniyle vatana ihanetle suçlandığı belirtildi.
 cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (SBI), Ukrayna eski Savunma Bakanı Mihail Yezhel'i "vatana ihanetle" suçladı.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (SBI), Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun Kırım'da konuşlandırılmasının uzatılmasına ilişkin "Harkiv anlaşmalarının" imzalanmasına dair "gerekli ve özel belgelerin karşı tarafa temini" nedeniyle Mihail Yezhel'i "vatana ihanetle" suçladı.

SBI tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Soruşturma Bürosu çalışanları, Kharkiv anlaşmalarının imzalanmasını kabul eden ve Rusya'nın Kırım'ı işgaline katkıda bulunan eski Savunma Bakanı Mihail Yezhel hakkında yüksek ihanet şüphesi bildirilmiştir" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukraynalı eski bakana 'vatana ihanet' suçlaması Sonraki Haber >>

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Sokak röportajına polis zorbalığı!

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:37:28