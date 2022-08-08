Ukraynalı eski bakana 'vatana ihanet' suçlaması

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar altıncı ayında da sürerken, Ukrayna eski Savunma Bakanı Mihail Yezhel'in Kharkiv anlaşmaları nedeniyle vatana ihanetle suçlandığı belirtildi.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (SBI), Ukrayna eski Savunma Bakanı Mihail Yezhel'i "vatana ihanetle" suçladı.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (SBI), Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun Kırım'da konuşlandırılmasının uzatılmasına ilişkin "Harkiv anlaşmalarının" imzalanmasına dair "gerekli ve özel belgelerin karşı tarafa temini" nedeniyle Mihail Yezhel'i "vatana ihanetle" suçladı.SBI tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Soruşturma Bürosu çalışanları, Kharkiv anlaşmalarının imzalanmasını kabul eden ve Rusya'nın Kırım'ı işgaline katkıda bulunan eski Savunma Bakanı Mihail Yezhel hakkında yüksek ihanet şüphesi bildirilmiştir" denildi.