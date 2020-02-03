Samanyolu Haber /Politika / Eski bakandan Erdoğan'a ağır sözler /03 Şubat 2020 19:25

Eski bakandan Erdoğan'a ağır sözler

Şubat sonunda yeni parti kurmaya hazırlanan eski Sağlık Bakanı Rıfat Serdardoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hırsları yüzünden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib şehrinde Rusya destekli Esed kuvvetleri ile karşı karşıya geldiğini vurguladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Eski Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını yerden yere vurdu. 

Şahsi Twitter hesabında, "Değer mi Erdoğan?" diye seslenen Serdaroğlu, Erdoğan'ın bir inat uğruna Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarını ateşe attığını belirtti. 

"DÜNYAYA SIĞMADIN, BİTMEDİ HIRSIN!"

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki mevcudiyetinin "terörle mücadele" denilerek izah edilemeyeceğini belirten Serdaroğlu, "Ölen askerlerimizin tırnağına değer mi bu inat? Sakın terörü önlemek için yapıyoruz deme! 5 bin PKK'lı vardı, şimdi 200 bin YPG'li oldu!" ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, Erdoğan'ın nasıl hırsının esiri olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Dünyaya sığamadın, bitmedi hırsın! Sonunda herkes gibi 2 metrelik çukura sığacaksın! İstesen de sığacaksın, istemesen de!"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'e bağlı kuvvetler dün Suriye'nin kuzeydoğusunda TSK'nın kontrolündeki İdlib şehrini bombalamış, saldırıda 6 asker şehit olmuş, 9 asker ağır yaralanmıştı.

ÇOBAN ATEŞİ HAREKETİ PARTİ KURUYOR

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın AKP'den istifa edip ayrı ayrı parti kurmak için kolları sıvaması siyaset kulisleri hareketlendirdi. 

15 Aralık 2019'da Sakarya’da toplanan ve kendilerine "Çoban Ateşi Hareketi" ismini veren grup şubat ayının sonunda parti kuracak. 

Yeni kurulacak partinin öncülüğünü 19'uncu, 20'nci, ve 21'inci Dönem İzmir Milletvekili eski Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu üstlendi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski bakandan Erdoğan'a ağır sözler Sonraki Haber >>

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:26:49