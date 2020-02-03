Eski bakandan Erdoğan'a ağır sözler

SAMANYOLUHABER- Eski Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını yerden yere vurdu.





Şahsi Twitter hesabında, "Değer mi Erdoğan?" diye seslenen Serdaroğlu, Erdoğan'ın bir inat uğruna Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarını ateşe attığını belirtti.





"DÜNYAYA SIĞMADIN, BİTMEDİ HIRSIN!"





TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki mevcudiyetinin "terörle mücadele" denilerek izah edilemeyeceğini belirten Serdaroğlu, "Ölen askerlerimizin tırnağına değer mi bu inat? Sakın terörü önlemek için yapıyoruz deme! 5 bin PKK'lı vardı, şimdi 200 bin YPG'li oldu!" ifadelerini kullandı.





Serdaroğlu, Erdoğan'ın nasıl hırsının esiri olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Dünyaya sığamadın, bitmedi hırsın! Sonunda herkes gibi 2 metrelik çukura sığacaksın! İstesen de sığacaksın, istemesen de!"





Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'e bağlı kuvvetler dün Suriye'nin kuzeydoğusunda TSK'nın kontrolündeki İdlib şehrini bombalamış, saldırıda 6 asker şehit olmuş, 9 asker ağır yaralanmıştı.





ÇOBAN ATEŞİ HAREKETİ PARTİ KURUYOR





Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın AKP'den istifa edip ayrı ayrı parti kurmak için kolları sıvaması siyaset kulisleri hareketlendirdi.

