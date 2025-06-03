Eski bakanlar ve hukukçulardan adalet çağrısı: Hukukun üstünlüğü askıda!





AİHM Kararları Bağlayıcıdır

Metinde, “Adalet, hukukun üstünlüğüyle; devlet yönetiminin hukuka bağlı ve hukuk önünde herkesin eşit olmasıyla sağlanır. Hukukun üstünlüğü yoksa adalet yoktur” denilirken, hukukun taraflı ve ayrımcı uygulanmasının devletin meşruiyetini ve yurttaşların devlete olan güvenini sarstığı vurgulandı.





Çağrıda, “Adalet halkın ekmeğidir” ifadesiyle Bertolt Brecht’e atıfta bulunularak, hukukun olmadığı yerde barış, huzur ve kalkınmanın da mümkün olamayacağı dile getirildi.









Adalet Sisteminin Yeniden Tesisi İçin Şu Talepler Sıralandı:

Türkiye’de yargının siyasallaşmasına ve hukukun üstünlüğünün zedelenmesine karşı “Adalet Çağrısı” başlıklı bir metin yayımlandı. Ertuğrul Günay, Hüseyin Çelik, Ertuğrul Yalçınbayır, Nesrin Nas, Doğu Ergil, Haşim Kılıç, Haluk Özdalga ve Suat Kınıklıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 19 ismin imza attığı açıklamada, “Adaletsizlik bir beka sorunudur!” vurgusu yapıldı.Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının bağlayıcılığına vurgu yapılırken; adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü ve cezaevi koşulları gibi konular da gündeme taşındı.Deklarasyonda, 2017 Anayasa değişikliğiyle birlikte yürütmenin kişiselleştiği ve yasama ile yargının yürütmenin kontrolü altına girdiği ifade edildi. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hukukun bağımsızlığını zedelediği belirtildi. “İltisak” ve “irtibat” gibi kavramlarla yeni suç tanımlarının yaratıldığı, gizli tanık beyanlarıyla tutuklamalar yapıldığı ve mahkeme kararı olmaksızın mal varlıklarına el konulduğu gibi uygulamaların insan haklarını ihlal ettiği savunuldu.Açıklamada, kadın ve çocuklara karşı cinsel suçlar, mala ve cana kast içeren şiddet suçları ile uyuşturucu ticareti hariç olmak üzere siyasi tutukluların serbest bırakılması talep edildi. Ayrıca ifade özgürlüğünün genişletilmesi ve çoğulculuğun teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Çağrıcılar, kuvvetler ayrılığı ilkesinin yeniden tesis edilmesini, adil yargılamanın sağlanmasını ve kayyım atamalarına son verilmesini istendi.Yargı reformu: Hukuk eğitiminden yüksek yargının yapılandırılmasına kadar bağımsızlığı sağlayacak bir reformAYM ve AİHM kararlarına tam uyumGizli tanık ve “iltisak” gibi istismara açık uygulamalara son verilmesiİfade özgürlüğü alanının genişletilmesiKuvvetler ayrılığı ilkesinin yeniden hayata geçirilmesiTemel hakları kısıtlayan keyfi uygulamalara son verilmesiCezaevlerinde koşulların iyileştirilmesi, yaşlı ve hasta tutukluların tahliyesiSulh ceza hâkimliklerinin kaldırılması, tutuklamanın cezalandırma aracı olmaktan çıkarılmasıBazı suçlar hariç kısmi genel af çağrısı ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasıDeklarasyona imza atanlar şu isimlerden oluşuyor:Abdulbaki Erdoğmuş (Eski milletvekili, ilahiyatçı)Ali Rıza Gören (Doç. Dr., hukukçu)Bahattin Yücel (Eski Turizm Bakanı, tarihçi)Beyhan Aslan (Eski milletvekili, hukukçu)Doğu Ergil (Prof. Dr., sosyolog)Erdal Türkkan (Prof. Dr., iktisatçı)Ertuğrul Günay (Eski Kültür ve Turizm Bakanı)Ertuğrul Yalçınbayır (Eski Başbakan Yardımcısı)Figen Çalıkuşu (Avukat, KARAR yazarı)Hakan Tartan (Eski Bakan, gazeteci)Haluk Özdalga (Eski milletvekili, yazar)Haşim Kılıç (Anayasa Mahkemesi eski Başkanı)Helin Fırat (Yönetici)Hüseyin Çelik (Prof. Dr., Eski Milli Eğitim Bakanı)Mehmet Altan (Prof. Dr., iktisatçı)Müslüm Doğan (Eski Bakan, mühendis)Nesrin Nas (Eski milletvekili, iktisatçı)Saffet Özbek (Eski milletvekili, hukukçu)Suat Kınıklıoğlu (Eski milletvekili, uluslararası ilişkiler uzmanı)