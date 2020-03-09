Eski bakanlardan Şevket Kazan vefat etti

Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.





Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kurdaş, "Milli Görüş davamızın çınarlarından, Şevtket Kazan ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun" diye yazdı.





Şevket Kazan kimdir?





7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.





1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükûmetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükûmetinde Çalışma bakanı oldu.





1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olduysa da iki seçimi de kaybetti.





12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet Bakanı oldu.