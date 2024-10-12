Samanyolu Haber /Dünya / Eski başbakan 'ani bir şekilde' öldü /12 Ekim 2024 21:36

Eski başbakan 'ani bir şekilde' öldü

İskoçya’nın eski başbakanı Alex Salmond’ın “ani bir şekilde hayatını kaybettiği” bildirildi.

SHABER3.COM

İskoçya’da hükümeti 7 yıldan fazla yöneten eski başbakan Alex Salmond, hayatını kaybetti.

69 yaşındaki Salmond’ın Kuzey Makedonya’da yaptığı konuşmanın hemen ardından ani bir şekilde yaşamını yitirdiği bildirildi.

İskoç İşçi Partisi lideri Anas Sarwar, Salmond’ın ölümün şok etkisi yarattığını belirterek "Alex, otuz yıldan fazla bir süredir siyasetin merkezi bir figürüydü ve İskoç siyasetine katkısı yadsınamaz” dedi.

1990-2000 ve ardından 2004-2014 yılları arasında İskoç Ulusal Partisi'ne (SNP) liderlik eden Salmond, milliyetçi hareketin önde gelen isimlerinden biriydi.

Salmond, 2014 yılında, ikinci kez başbakanlık görevini yürütürken İskoçya'nın bağımsızlığı için referandum düzenledi. "Evet İskoçya" kampanyası başarısızlıkla sonuçlandı ve Salmond bunun sonucunda istifa etti.

Daha sonra 2021 yılında bağımsızlık yanlısı Alba Partisi'ni kurdu ve partinin liderliğini üstlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski başbakan 'ani bir şekilde' öldü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:47:07