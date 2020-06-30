Samanyolu Haber /Gündem / Eski Başbakana yolsuzluktan 5 yıl hapis /30 Haziran 2020 10:28

Eski Başbakana yolsuzluktan 5 yıl hapis

Fransa’da eski Başbakan François Fillon, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Paris Ceza Mahkemesi, daha önce açılan soruşturma kapsamında Fillon hakkındaki kararını verdi. Mahkeme, Fillon’un, eşi ve çocuklarının haksız yere çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları gerekçesiyle 5 yıl hapis ve 375 bin Euro para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Fillon’a 10 yıl siyasetten men cezası da verildi. Fillon’un eşi Peneloppe Fillon ise 3 yıl tecilli hapis, 375 bin Euro para ve 2 yıl siyasetten men cezası aldı. Fillon çiftinin haksız yere aldıkları maaşlarının karşılığı olarak Ulusal Meclise 1 milyon Euro’dan fazla para ödemesi gerektiğine de karar verildi. Fillon’un avukatları, mahkemenin kararlarına itiraz edeceklerini belirtti.

EN POPÜLER ADAYDI

2017’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın cumhurbaşkanı adayı olan François Fillon hakkındaki yolsuzluk iddialarını ilk kez Le Canard Enchaine dergisi seçimlerden önce ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine Paris savcılığı Fillon ve eşi hakkında ‘yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından dava açılmasını kararlaştırmıştı. Fillon, eşi ve çocuklarının haksız yere, çalışmadan parlamentodan danışman sıfatıyla maaş aldıkları iddiaları ortaya atılmadan önce cumhurbaşkanlığı seçiminin en popüler adayı olarak gösteriliyordu.
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