Eski Başkan Tunç Soyer hakkında mahkemenin kararı bekleniyor:

İzmir Büyükşehir Belediye soruşturması: 30 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 137 kişi gözaltına alındı. Aralarında Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ismin ifadeleri alındı. 4 gün süren gözaltı sonrası şüphelilerden 119 kişi adliyeye sevk edilirken, 18 şüphelinin de emniyette işlemlerinin devam ettiği bildirildi.





99 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen 119 kişiden 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, aralarında Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu hakim karşısına çıkan 99 kişiden 14 tutuklu yargılanmasına karar verilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi de sulh ceza mahkemesine sevk edildi.





4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Ertan Dikmen serbest bırakıldı. Mahkemenin, Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu diğer gözaltındakiler hakkındaki kararı bekleniyor.