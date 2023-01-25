Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde de 'gizli belgeler' bulundu

Jacob, ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde ve ofisinde gizli belgelerin çıkmasının ardından Pence'in de ihtiyaten 16 Ocak'ta evini incelemesi için bir avukat tuttuğu bilgisini paylaştı.







Pence'in avukatı Greg Jacob'un, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi (NARA) yetkilisi Kate Dillon McClure'e yazdığı mektupta, 2017-2021 yıllarında eski Başkan Donald Trump döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Pence'in, Indiana'daki evinde yapılan aramada "az sayıda" gizli belgenin bulunduğunuAvukatın potansiyel olarak "hassas ve gizli" bilgiler içeren az sayıda belge bulduğunu aktaran Jacob, avukatın bu belgelerin içeriğine bakmayarak derhal Ulusal Arşivlerle iletişime geçtiğini belirtti."Gizli" ibareli belgelerin başkan yardımcılığının son döneminde "yanlışlıkla kutulara konarak" Pence'in kişisel evine götürülmüş olabileceği bilgisini paylaşan Jacob, eski başkan yardımcısının evindeki bu belgelerin varlığından habersiz olduğunu kaydetti.Jacob, Pence'in gizli belgelerin korunmasına yüksek önem atfettiğini, bu kapsamda Ulusal Arşivler ile iş birliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.Ayrıca Pence'in bu gizli kayıtları Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) teslim ettiği belirtildi.ABD'de başkanlık geçiş dönemi sırasında, yönetim kayıtlarının Ulusal Arşiv'e teslim edilmesi gerekiyor.Gizli belgelerin bilerek ya da isteyerek ortadan kaldırılması ya da saklanması ise yasa dışı olarak kabul ediliyor.ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde FBI tarafından yapılan aramada da 6 adet gizli belge bulunmuştu.Eski Başkan Donald Trump, bu nedenle Adalet Bakanlığı'nca açılan yasal soruşturmalarla karşı karşıya.