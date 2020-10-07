Samanyolu Haber /Ekonomi / Eski başkandan çarpıcı sözler! /07 Ekim 2020 11:09

Eski başkandan çarpıcı sözler!

Eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, TÜİK'in verileri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) lehine manipüle ettiğini vurguladı.

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Eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, Bloomberg’e verdiği görüşünde, TÜİK’in ekonomik verilerine güvenmemek gerektiği görüşünü bir kez daha yeniledi.

Bloomberg’e mülakat veren Aydemir, istatistik uzmanlarının liyakattan ziyade sadakate göre seçildiğini söylediği TÜİK’te ekonomik verilerinin gerçeklikten kopuk olduğunu söyledi.

“Verileri kurcaladığınızda, Yunaninstan'ın yolunu takip ediyorsunuz.” diyen Aydemir, bu sözleriyle 2009’da ciddi bir ekonomik krize giren ve kamu istatistiklerinin çarpıtıldığı ortaya çıkan Yunanistan örneğini hatırlattı. Aydemir, “Bağımsızlığı bozulan kurumlar objektif olarak hareket edemezler.” dedi.

BİROL AYDEMİR: VERİLERE BENİM DE GÜVENİM YOK

Aydemir, Sözcü gazetesine verdiği mülakatta, “Arkadaşların bilerek verilerle oynamadığına eminim. Ancak verilere benim de güvenim yok. Bizde büyüme de istihdam verisi de enflasyon da şüphelidir.” demişti.

Bloomberg, TÜİK’in eleştirilere yönelik açıklama yapmaktan kaçındığını belirtti. 

Haberde kurumun önceki beyanlarında verilerin herhangi biri tarafından değiştirilmesinin mümkün olmadığını savunduğunu ve TÜİK’in Avrupa istatistik kurumu Eurostat tarafından düzenli olarak izlendiğini belirttiği kaydedildi. 

ENFLASYON ÜÇ AYDIR NEREDEYSE AYNI

Enflasyonun, gündelik hayatta hissedilenden daha az açıklandığına dair eleştiriler her geçen gün artarken, son üç ayda yıllık enflasyonun üst üste yüzde 11,8 (Temmuz: Yüzde 11,76, Ağustos: Yüzde 11,77, Eylül: Yüzde 11,75) seviyesinde açıklanması manidar bulunmuştu. 

Bloomberg haberinde, Metropoll anket şirketinin Haziran ayında yaptığı araştırmada, araştırmaya katılanların üçte birinin gerçek enflasyon oranının yüzde 30’un üzerinde olduğunu düşündüğünün ortaya çıktığını hatırlattı.
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