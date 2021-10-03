Eski BBP'liler yeni parti kuruyor: Milli Yol Hareketi

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları, BBP’den istifa ederek Milli Yol Hareketi ismiyle yeni parti kurma hazırlıklarına başladı. Ankara’da parti binasını tuttuklarını belirten oluşumun öncüsü eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, 81 ili dolaştıktan sonra partilerinin kuruluşunu yapacaklarını söyledi. Çayır, “Genel merkezimiz Ankara İskitler’de. Büyük, müstakil 5 katlı bir yer tuttuk. Farklı kesimlerden, Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapının temel amacı siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak” dedi.





ANKA’dan Ferhat Akgün’ün haberine göre BBP’den istifa ederek Milli Yol Hareketi isimli bir platform kuran Muhsin Yazıcıoğlu’na yakın isimler parti kurma çalışmaları yürütüyor. Eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır öncülüğündeki grup Tekirdağ’a geldi. Yeni parti çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Remzi Çayır, şunları söyledi:





“Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte siyaset yapmış, gençlik yıllarında ülkücü harekette bulunmuş, 13 yıl içeride kalmış; roman, tiyatro, hikaye kitapları olan, son dönemde BBP’den ayrılarak farklı siyasi kulvarlardan gelen arkadaşlarla birlikte, Türkiye’nin önüne bir iktidar projesi koymak üzere yola çıkmış bir hareketiz. Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşlarının öncülüğünde Türkiye’de kendisini sosyal demokrat, milliyetçi, milli görüşçü veya AK Partili veya İYİ Partili sayan, geleceğinde daha iyi bir Türkiye, daha yaşanabilir Türkiye, insanların adalet duygusunun güçlendiği, sistemin insana hizmet ettiği, insanı mutlu yaşattığı bir Türkiye ideali ile bir araya gelmiş arkadaşlar olarak kendimizi tarif edebiliriz.





‘FARKLI KESİMLERDEN BİR YAPI OLUŞTURUYORUZ, SİYASET İNSANLARA CENNETİ AHİRETTE DEĞİL BURADA YAŞATMALI’





“Şu anda Milli Yol Hareketi olarak ifade edebiliriz. Bir platform kurduk. Genel merkezimiz Ankara İskitler’de. Büyük, müstakil 5 katlı bir yer tuttuk. Farklı kesimlerden, Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz” diyen Çayır şöyle devam etti:





“Bu yapının temel amacı siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak. Var olan bu sistem Türkiye meselelerini çözememektedir. Rahmetli genel başkanın ifadesiyle, yıllar yılı söylemişti ‘Bu elbise bu millete dar geliyor’ diye. Ne yazık ki, sistem insanı bir türlü mutlu etmiyor. Bütün umutları öteleyen erteleyen, cennet vaadini ahirete bırakan bir anlayış. Halbuki siyaset insanlara burada da cenneti yaşatmalı, bunun için siyaset yapılmalı. İnsanın onurunu ve haysiyetini koruması ve gelecekten endişe duymaması için siyaset yapılmalı.”





‘81 İLİ BİTİRDİKTEN SONRA PARTİLEŞME KONUSUNDA HAREKET EDECEĞİZ’





“Bu anlamda ‘Milli Yol Hareketi’ olarak Tekirdağ 52’inci ilimiz. Sabah Edirne’de arkadaşlarla bir toplantı yapmıştık. Büyük bir teveccüh ve büyük bir hareketlilik var. Bu ulusal anlamda kamuoyuna duyuru niteliğinde bir röportaj” ifadelerini kullanan Çayır, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugüne kadar kamuoyuna duyuru yapmadık. İstişarelerimiz bittikten sonra Türkiye kamuoyuna Ankara’da basın aracılığı ile umutlarımızı, düşüncelerimizi, yapacaklarımızı paylaşacağız. Bu uğurda bütün Türkiye’yi dolaşıyoruz. 81 ili bitirdikten sonra, partileşme konusunda arkadaşlarımızın düşünce ve eğilimlerini göz önüne alarak hareket edeceğiz.”