Eski BDDK üyesi IMF'de

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, halihazırda Dünya Bankası'nda Adil Büyüme Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Pazarbaşıoğlu'nun yeni görevini 15 Eylül'de devralacağı belirtildi.





Pazarbaşıoğlu; Dünya Bankası'nda 1 Ekim 2018'den bu yana düşük ve orta gelirli ülkelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme temellerinin oluşturulmasına yardımcı olacak projeler yürütüyordu.





IMF Başkanı Kristalina Georgieva, söz konusu atamaya dair "Pazarbaşıoğlu'nun tekrar IMF ekibine katılmasından memnuniyeti duyuyorum." ifadelerini kullandı.





IMF BAŞKANI, PAZARBAŞIOĞLU İÇİN NE DEDİ?





Georgieva, "Entelektüel bir lider" diye tanımladığı Pazarbaşıoğlu'nun özellikle yükselen piyasa ekonomileri ve düşük gelirli ülkelerdeki insanlara yardımcı olacak politikaların nasıl tasarlanacağı konusunda önemli bir tecrübeye ve "mükemmel" yönetim becerilerine sahip olduğuna dikkati çekti.





Ceyla Pazarbaşıoğlu, Dünya Bankası'na geçmeden önce 23 yıl boyunca IMF’de çalışmış ve fonun Para ve Sermaye Piyasaları Bölümü'nün başkan yardımcılığına kadar yükselmişti.





Pazarbaşıoğlu bir dönem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) kurul üyesi olarak görev yapmıştı.